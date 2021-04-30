Pronto para a reestreia, Romulo é relacionado pelo Vasco: 'Vai ser como se fosse a primeira vez'

O jogo deste sábado pode valer pouco, mas deve marcar a reestreia de Romulo pelo Vasco. Para a partida contra o Madureira, primeira do duelo válido pela fase semifinal da Taça Rio, o volante de 30 anos está relacionado e poderá reestrear.- A expectativa é muito grande. A ansiedade também está acima do normal. Eu sei a história do clube e o que ele representa. Se eu entrar em campo, vai ser como se fosse a primeira vez - garantiu o meio-campista ao site oficial do clube. E acrescentou: