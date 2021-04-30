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Pronto para a reestreia, Romulo é relacionado pelo Vasco: 'Vai ser como se fosse a primeira vez'

Volante de 30 anos foi repatriado e está à disposição do técnico Marcelo Cabo. A tendência é que o volante inicie a partida contra o Madureira no banco de reservas...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:24
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo deste sábado pode valer pouco, mas deve marcar a reestreia de Romulo pelo Vasco. Para a partida contra o Madureira, primeira do duelo válido pela fase semifinal da Taça Rio, o volante de 30 anos está relacionado e poderá reestrear.- A expectativa é muito grande. A ansiedade também está acima do normal. Eu sei a história do clube e o que ele representa. Se eu entrar em campo, vai ser como se fosse a primeira vez - garantiu o meio-campista ao site oficial do clube. E acrescentou:
- Vou dar o máximo nos minutos em que estiver em campo, com garra, buscando ajudar o Vasco a sair com o resultado positivo - completou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Romulo deverá iniciar no banco de reservas. A Taça Rio é apenas um torneio consolação na edição deste ano do Campeonato Carioca. O Vasco terminou a Taça Guanabara, fase classificatória, fora do grupo que avançou à disputa da semifinal do Estadual.

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