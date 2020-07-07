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Promovido aos profissionais do Santos, Ivonei fala sobre contato com Jesualdo: 'Experiência muito boa'

Relacionado contra o São Paulo, antes da quarentena, Menino da Vila foi oficialmente integrado ao time principal do Peixe...
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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:22

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
São 56 anos de diferença entre o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira (74) e o meia Ivonei (18). O garoto recém-promovido aos profissionais elogiou a experiência do treinador e agradeceu os conselhos em seus primeiros contatos com o comandante do elenco.
– O Jesualdo é um treinador europeu, tem muitas conquistas lá fora. É experiente. Ele conversa bastante comigo e com os outros meninos que vieram da base – disse ao site oficial do Peixe.
– Tem sido uma experiência muito boa e espero aproveitar da melhor maneira possível – completou.

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