Promissor, Pedro Bicalho estreia como profissional do Palmeiras

Crédito: César Greco

O Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, na noite deste domingo (25), no Allianz Parque. No confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o revés complicou a classificação da equipe para as quartas de final, uma vez que o time de Abel Ferreira está .a cinco pontos da zona de classificação.

Vivendo a maior sequência de partidas deste o retorno do futebol, o Palmeiras iniciou recentemente uma maratona de até 18 jogos em 41 dias, tendo em média um compromisso a cada 52 horas. Em vista disso, a comissão técnica de Abel Ferreira optou por utilizar o Campeonato Paulista como um laboratório aos mais jovens e tempo de descanso para aqueles que tem atuado mais frequentemente.

Fruto dessa filosofia, Pedro Bicalho, de 20 anos, foi mais uma cara nova ao Palmeiras. Meia polivalente da geração 2001, o promissor jogador chegou em novembro ao Palmeiras e, mesmo em pouco tempo, conseguiu demostrar bom valores na equipe sub-20. Titular e capitão na equipe que conquistou o tetracampeonato seguido do Campeonato Paulista, o jovem dominou o meio e agradou a diretoria.Segundo volante de ofício, mas que também sabe atuar mais recuado, a joia tem como características a infiltração no último terço do campo, furando a linha do adversário e chegando na área. Diante do Mirassol, atuando ao lado do volante Fabinho e do meia Zé Rafael, alternou constantemente seu posicionamento, preenchendo o lado direito do meio-campo.

Em 45 minutos dentro de campo, o camisa 65 completou 77% dos passes, sendo dois deles possibilitando finalizações e uma grande chance criada. Distribuindo o jogo, acertou as duas tentativas de passe longo e fechou sua participação com 100% nos duelos disputados em solo.

Ex-Cruzeiro, Pedro foi capitão da Raposa na Copa São Paulo de Júnior em 2020 e, em seguida, promovido ao profissional. Sob comando de Adilson Batista, atuou em seis partidas pelo clube, marcando um gol diante do Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.