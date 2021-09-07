Promessa entra na Justiça para pedir liberação do Santos, mas sofre derrota

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O Santos venceu a primeira batalha na Justiça do Trabalho contra o volante Victor Yan, uma das promessas das categorias de base do clube. O Menino da Vila, que não comparece aos treinos desde a semana passada, tinha como objetivo a quebra do vínculo trabalhista. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.

O jogador assinou um contrato com validade até 30 de agosto de 2022 em 2017. É justamente isso que o atleta questiona, a vigência de cinco anos do documento.Com base na Lei Pelé, a Justiça do Trabalho apontou ganho de causa ao Santos, em sede liminar, e reconheceu o vínculo assinado por ambos.