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Promessa é dívida: torcedor batiza filho em homenagem a quatro jogadores do Flamengo; confira

Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Mattos nasceu em outubro de 2020 e seu nome é fruto dos títulos conquistados pelo Rubro-Negro em 2019...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:33
Crédito: Reprodução
Até que ponto vai o amor de um torcedor pelo clube? Essa é uma questão muito pessoal, mas o flamenguista Allan dos Santos mostrou que essa relação pode ir muito além das quatro linhas. Em 2019, quando o clube rubro-negro disputava os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o morador de Maricá prometeu batizar o filho em homenagem aos principais jogadores da equipe se o Fla conquistasse ambos os torneios.
Dito e feito: em outubro de 2020, nasceu Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Mattos.
+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opçõesOs homenageados principais foram os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, além do meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta. De quebra, a mulher de Allan, Fernanda Ribeiro, carrega o mesmo sobrenome de outro jogador do Flamengo (Everton Ribeiro) e aumentou ainda mais o nível de "flamenguista" da criança recém-nascida.
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Fernanda engravidou de Allan pouco após os títulos de 2019 e não foi avisada da promessa. Para alívio do marido, ela também é fanática pelo Flamengo e não implicou com a ideia.

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