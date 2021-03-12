Promessa é dívida: torcedor batiza filho em homenagem a quatro jogadores do Flamengo; confira

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Até que ponto vai o amor de um torcedor pelo clube? Essa é uma questão muito pessoal, mas o flamenguista Allan dos Santos mostrou que essa relação pode ir muito além das quatro linhas. Em 2019, quando o clube rubro-negro disputava os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o morador de Maricá prometeu batizar o filho em homenagem aos principais jogadores da equipe se o Fla conquistasse ambos os torneios.

Dito e feito: em outubro de 2020, nasceu Gabriel Henrique Arrascaeta Ribeiro de Mattos.

+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opçõesOs homenageados principais foram os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, além do meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta. De quebra, a mulher de Allan, Fernanda Ribeiro, carrega o mesmo sobrenome de outro jogador do Flamengo (Everton Ribeiro) e aumentou ainda mais o nível de "flamenguista" da criança recém-nascida.

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