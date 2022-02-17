Promessa do Inter, Kaio assina contrato de formação com o Colorado

Conhecido por sua força nas categorias de base, o Internacional vê no jovem Kaio, de apenas 15 anos, potencial para brilhar com as cores do Colorado. No clube desde o final de 2021, o jogador assinou seu primeiro contrato de formação com a equipe gaúcha nesta semana e já se prepara para os treinamentos visando o início das competições na temporada de 2022.
Natural de Guarapari-ES, ele iniciou nos gramados aos oito anos em escolinhas de futebol da cidade, como "Independência”, “Nova Geração”, "Família PH” e “Craques para o Futuro”.
O jovem de 1,87m, que tem o volante Casemiro como inspiração, chama atenção pelo posicionamento e bom passe atuando na posição de segundo volante, além de mostrar bom equilíbrio ofensivamente e defensivamente.