Promessa da base do Santos acerta com agente de jogador da seleção

Crédito: Matheus Lima, o Matheuzinho, é considerado um novo 'raio' da base (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Promessa da base do Santos, Matheus Lima, o Matheuzinho, acertou com a empresa UJ Football Talent para administrar sua carreira em parceria com a D10Sports. A empresa é responsável pelo o zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, entre outros jogadores de categorias de base do país.Quatro dos principais clubes do continente (dois da Espanha, um da Itália e um da Alemanha) já fizeram sondagens por Matheus Lima.O pequeno raio, com apenas 15 anos, pulou etapas e foi promovido Sub-17 atuando no Brasileiro da categoria. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020.

Em janeiro de 2022, quando completar 16 anos, vai poder assinar o primeiro contrato profissional com o clube.

Além disso, a Federação do Qatar ofereceu US$ 10 milhões para que Matheus atuasse pelo país. A proposta aconteceu na gestão de transição de Orlando Rollo, mas o Menino da Vila recusou imediatamente.

Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre Santo André, pelo Paulista Sub-13.

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Na jogada, o camisa 10 saiu da lateral do campo, driblou dois adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC no meio de três marcadores e tocou para as redes.

O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de Futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da IberCup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria IberCup e do Paulista Sub-9 de Futsal em 2014.