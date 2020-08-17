Promessa assina pré-contrato profissional e vai passar por estágio no Fluminense

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense

Mais um destaque das categorias de base tricolor reforçou seu compromisso com o Fluminense. Trata-se do meia Arthur, de apenas 15 anos, que assinou um pré-contrato que garante um contrato profissional ao atleta quando completar 16 anos, em fevereiro de 2021.

- Fico muito feliz de ter meu trabalho reconhecido. Tenho que levar isso como aprendizado. Seguir trabalhando mais forte e se Deus quiser, vai dar tudo certo.

Atualmente no sub-17, Arthur foi destaque por todas as categorias que passou, sendo figurinha carimbada nas categorias de base da Seleção. Com essas credenciais, o jovem vai passar por uma estágio junto com o grupo profissional, onde vai se preparar cada vez mais física e tecnicamente.

O atleta foi avaliado pela equipe de fisiologia do futebol profissional e vai passar a treinar no CT Carlos Castilho para ganhar rodagem e experiência, convivendo com ídolos e jogadores que ele apenas assistia na televisão. A partir de fevereiro, quando assinar seu contrato profissional, deve ser integrado definitivamente ao grupo.

- Vou ficar muito feliz. Vejo esses caras na TV. É um sonho de criança jogar com esses atletas profissionais que eu sempre vi na TV. Vai ser um aprendizado muito grande para mim.