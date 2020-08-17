Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Promessa assina pré-contrato profissional e vai passar por estágio no Fluminense

Arthur é meio-campista, tem apenas 15 anos e deixou encaminhado um contrato profissional para quando completar 16, em fevereiro de 2021
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 20:57

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 20:57

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense
Mais um destaque das categorias de base tricolor reforçou seu compromisso com o Fluminense. Trata-se do meia Arthur, de apenas 15 anos, que assinou um pré-contrato que garante um contrato profissional ao atleta quando completar 16 anos, em fevereiro de 2021.
- Fico muito feliz de ter meu trabalho reconhecido. Tenho que levar isso como aprendizado. Seguir trabalhando mais forte e se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Atualmente no sub-17, Arthur foi destaque por todas as categorias que passou, sendo figurinha carimbada nas categorias de base da Seleção. Com essas credenciais, o jovem vai passar por uma estágio junto com o grupo profissional, onde vai se preparar cada vez mais física e tecnicamente.
O atleta foi avaliado pela equipe de fisiologia do futebol profissional e vai passar a treinar no CT Carlos Castilho para ganhar rodagem e experiência, convivendo com ídolos e jogadores que ele apenas assistia na televisão. A partir de fevereiro, quando assinar seu contrato profissional, deve ser integrado definitivamente ao grupo.
- Vou ficar muito feliz. Vejo esses caras na TV. É um sonho de criança jogar com esses atletas profissionais que eu sempre vi na TV. Vai ser um aprendizado muito grande para mim.
O projeto de carreira montado pelo diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, faz parte da nova filosofia da gestão e começará a ser utilizado com outros destaques da base que tiverem um amadurecimento precoce identificados. O caso do jovem Miguel, em 2019, serviu como um bom exemplo para que esse projeto fosse estabelecido e comprova a integração cada vez maior entre Xerém e o futebol profissional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados