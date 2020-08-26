Projeto permite que torcedor do interior do Ceará acompanhe o Timão com presença virtual na Arena

Crédito: Arquivo Pessoal

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para a disputa da quinta rodada do Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza. Apesar dos portões fechados por conta da pandemia de coronavírus, assim como aconteceu no Paulistão, o Alvinegro encontrou uma maneira de ter seus torcedores juntos durante a disputa da competição nacional.Por meio da ação “O Timão é a Sua Casa”, o elenco poderá novamente sentir a presença da torcida "virtual" nas arquibancadas contra o time cearense. O projeto permite que torcedores adquiram fotos personalizadas que ficarão em exposição na Arena até a reabertura dos portões ou até o final de 2020.

A ativação foi uma forma encontrada pelo clube para se aproximar da torcida neste momento e permitiu que corintianos de todo o país estivessem presentes na casa alvinegra. Entre eles, o aposentado Fábio Sousa.Fanático pelo Timão, Fábio mora em Várzea Alegre, cidade de pouco mais de 40 mil habitantes no interior do estado do Ceará, a 500 km de Fortaleza. O torcedor de 29 anos mantém o amor pelo clube mesmo 2,5 mil km longe de São Paulo e diz que seu sonho é assistir de perto um jogo do Timão no estádio.

- 80% das minhas camisas são do Corinthians, assisto todos os jogos pela TV. Por conta da distância, é muito complicado assistir o Timão no estádio. Mesmo em jogos no Ceará fica difícil ir. Mas, se Deus quiser, dia 6 de dezembro, contra o Fortaleza, no Castelão, realizarei meu sonho de assistir um jogo do Corinthians no estádio. Tomara que esse problema da pandemia esteja resolvido e seja liberada a volta das torcidas aos estádios. Viajarei nove horas de ônibus para a capital para assistir esse jogo - conta o torcedor

No entanto, Fábio conta que apesar de não ter estado presencialmente em uma partida do Timão, teve a chance de conhecer a Arena no fim de 2019.

- Foi lindo, uma sensação incrível ver tudo aquilo de perto. Saí do interior do Ceará, a 70 km de Juazeiro do Norte, e peguei um voo até Guarulhos. Foi um grande sonho realizado poder ver de perto. É um sentimento que não tem explicação - contou o fanático corintiano.

A viagem e o planejamento de Fábio, porém, não correram como o esperado:

- Eu ia visitar a Arena novamente no dia 2 de janeiro desde ano, mas no dia 29 de dezembro quebrei o pé e precisei retornar para o Ceará. No dia que voltaria para o estádio, precisei pegar o avião de volta. Eu gostaria de voltar, porque é muita coisa para se ver e aproveitaria a experiência ainda mais. Fiquei triste, mas as coisas são como Deus quer. Ainda vou conseguir estar lá outra vez.

Com o projeto “O Timão é a Sua Casa”, ele conseguirá, mesmo que parcialmente, realizar seu sonho. Uma foto dele estará estampada em um bandeirão instalado nas arquibancadas no setor Norte preenchido jogo a jogo com as fotos enviadas pelos torcedores.

- Me sinto feliz apenas por estar lá, pois sei que com o pouco que paguei estou ajudando meu time do coração. Para mim isso significa muito.

A ativação foi desenvolvida pela ESM Sports Business, empresa de marketing esportivo. Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM, explica que a ideia é trazer o torcedor para perto e ajudar a contar histórias como a de Fábio.