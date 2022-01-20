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Projeto da Chape foi determinante para a contratação de Pablo

Lateral-direito que também pode atuar como atacante, jogador aposta também em sua versatilidade para triunfar no clube catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 15:35

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 15:35

Contratado como reforço da Chapecoense para a temporada 2022, o lateral-direito Pablo afirmou em entrevista coletiva que o projeto apresentado a ele por parte do Verdão do Oeste foi elemento fundamental para acertar sua chegada.Agora no TikTok! Novo canal terá live com as notícias do mercado da bolaAlém disso, o atleta de 29 anos de idade aposta no seu caráter de versatilidade em atuar tanto no lado direito da defesa como atacante (sua posição em boa parte da carreira) para ter um espaço importante no elenco atualmente comandado por Felipe Conceição.
- O principal foi o projeto. A Chapecoense é muito grande e foi isso que mais me motivou a estar aqui, ajudar neste processo. Claro que poder estar trabalhando com o professor Felipe Conceição novamente também ajudou, mas a camisa e a instituição foi o que mais me interessou - disse Pablo.
- Eu costumo dizer que é muito bom ter essa versatilidade para o treinador e para o próprio jogador. Vou estar a disposição nas duas posições e também em outras se for preciso, mas essa responsabilidade não vai ser minha, vou passar tudo isso para o professor. Ele me conhece e sabe onde eu vou poder agregar à Chapecoense - completou.
A primeira oportunidade que o contratado pode ter de fazer sua estreia na Chape será no sábado (22) quando, diante do recém-ascendido Barra, na Arena Condá, a equipe estreia no Campeonato Catarinense.
Crédito: AlessandraSeidel/ACF

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