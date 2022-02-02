Problema resolvido? Fábio pode melhorar aproveitamento do Fluminense nas defesas de pênaltis

Último reforço contratado pelo Fluminense, Fábio é conhecido pelas defesas difíceis ao longo da carreira, inclusive nas cobranças de pênaltis. O goleiro fez história com a camisa do Cruzeiro, clube em que atuava, tanto pelos números quanto pelo caráter decisivo de seu desempenho. Além de ter sido protagonista na conquista de títulos da Raposa, ele figura entre os jogadores com mais defesas na carreira. Com experiência, o arqueiro pode ser a solução para o baixo aproveitamento do clube nas penalidades. Aos 41 anos, Fábio traz consigo uma trajetória vitoriosa. No Cruzeiro, conquistou dois Brasileiros e a Copa do Brasil em 2017 e 2018. No último título pela competição, foi protagonista ao fazer quatro defesas nas disputas de pênaltis. Durante sua passagem pela Raposa, foram 34 defesas, ultrapassando arqueiros como Weverton, Gatito e Cássio. No Flu, ele pode ultrapassar os números de Diego Alves, que atua no rival Flamengo e acumula 40 penalidades no currículo.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNo Fluminense, o goleiro pode ser a solução do ponto mais fraco da meta tricolor. Em 2021, o clube bateu o seu recorde de pênaltis cometidos no século XXI, tendo feito a penalidade 19 vezes. Destes, apenas um foi defendido pelo goleiro Marcos Felipe, atual titular da posição. Contudo, ainda que Fábio tenha a agregar com a experiência, o goleiro afirmou que também deseja aprender com os companheiros de equipe. Embora a conversa sobre pênaltis ainda não tenha acontecido entre os arqueiros, ele reforçou que a troca é indispensável para o desenvolvimento enquanto atleta.

- Ainda não conversei com o Marcos especificamente sobre pênalti. A gente conversa no dia-a-dia, e sempre tento absorver o máximo dos meus companheiros. Foi isso que fez com que eu prolongasse a minha carreira. Observar bastante é uma característica minha, e me ajudou a melhorar vários posicionamentos que eu tinha quando mais jovem [...] Me posicionei de uma forma mais agressiva e vendo que tinha condição de melhorar alguns fundamentos. Isso fez com que eu jogasse os anos seguintes em alto nível, fazendo jogos importantes, como a conquista da Copa do Brasil. Tento absorver e, quando tenho a oportunidade, dou a minha opinião em certos lances. A gente vai ter bastante tempo para conversar mais e estou pronto para aprender com eles - disse o goleiro, em sua coletiva de apresentação.

> Veja a tabela do Cariocão 2022Sem segredos, Fábio não esconde o seu método para o desempenho nas cobranças. Com tranquilidade, ele aponta o caminho para que os mesmos deslizes de 2021 não se repitam.

- Tem que estar bem treinado e atento a qualquer possibilidade que o batedor te dê de dica. Tem que analisar bastante cada cobrador, independente de já ter assistido vídeos, porque quando a gente tem a possibilidade de ver algum arquivo, às vezes até dificulta. Existem pênaltis, na carreira do atleta, que são cobrados de várias formas. É ter uma visão ampla e induzir o adversário ao máximo de dificuldade, querendo indicar onde você vai pular para ele bater. É um jogo de um dificultar a vida do outro. No fim, é você estar apto para fazer pelo menos uma defesa, que já vai tirar um peso grande dos companheiros que irão bater um pênalti.