Principal torcida organizada do Corinthians convoca protesto contra o diretor de futebol do clube

Mesmo com a contratação de Vítor Pereira, novo treinador do Corinthians, a principal torcida organizada do Timão, Gaviões da Fiel, segue insatisfeita com Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, e marcou um protesto no Parque São Jorge para o dia 12 de março (sábado), às 11h> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Logo após a derrota para o Santos na terceira rodada do Paulistão, a mesma organizada havia se manifestado pedindo a demissão de Sylvinho. Mas com a saída do treinador horas depois do clássico, a mesma cancelou o protesto.

No dia em que Sylvinho deixou o clube contudo, o foco das cobranças passou a ser o Departamento de Futebol do clube, na figura do seu diretor. E novamente o grupo pede a saída de Roberto de Andrade.

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No novo manifesto, divulgado na tarde de quarta-feira (23), a Gaviões justifica suas reinvindicações pelas eliminações do Corinthians em 2021, pelo diretor ter bancado Sylvinho na reta final da última temporada, assim como a diretoria só ter reforçado o elenco após pressão da mesma torcida.

A torcida organizada também apontou a suposta inexistência de um 'plano B' para contratar um treinador, e culpou Roberto por ter sido diretor de futebol do ex-presidente Mário Gobbi, responsável pela contratação de Alexandre Pato, que custou um alto valor aos cofres corintianos. Por fim, a Gaviões da Fiel definiu Roberto de Andrade como incompetente.

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Confira, na íntegra, a nota oficial publicada pela organizada:

"Os Gaviões da Fiel Torcida convoca toda a nação Corinthiana para o protesto que será realizado dia 12/03 (sábado), às 11h, no Parque São Jorge.

Motivos para pedirmos a saída do diretor de futebol não faltam. Pontuamos alguns:

- Fomos eliminados de quase todas as competições em 2021;

- A diretoria do Corinthians só contratou a partir de agosto de 2021 após pressão da Fiel;

- Foi Roberto de Andrade que bancou Sylvinho para 2022, quando todo mundo já sabia que não iria dar certo. Não bancou, Roberto?;

- Roberto de Andrade não tinha nenhum plano B e demorou para contratar um novo técnico;

- Roberto de Andrade era o diretor de futebol do ex-presidente Mário Gobbi, responsável pela contratação de Pato por um valor milionário, sem nenhuma identificação com o clube e que não rendeu absolutamente nada dentro de campo. Nessa época, o Corinthians quase dobrou sua dívida;

- Quem não se lembra do desmanche dos elencos vencedores em 2015 e 2017?;

- Roberto de Andrade tem uma estreita ligação com a Elenko Sports. Ele já entregou fatias de joias do elenco como Guilherme Arana e Malcom para pagamento de dívidas da sua gestão e segue negociando com Fernando Garcia, mesmo afirmando para membros das organizadas que não mais faria.

CHEGA DE INCOMPETÊNCIA!

A lista de motivos para pedir que ele saia da gestão do futebol é grande, mas o principal deles é que Roberto de Andrade é INCOMPETENTE.

Ao Sr. Duílio, como é não ouvir a própria torcida?

Mesmo com a contratação do novo técnico a Fiel Torcida não ficará calada e seguirá pedindo: FORA, ROBERTO DE ANDRADE!

Por isso, contamos com VOCÊ, FIEL TORCEDOR."

Dia 12/03 (sábado), às 11h, no PSJ.

Saída da quadra, às 10h. Ônibus gratuito.

PELO CORINTHIANS COM MUITO AMOR, ATÉ O FIM.

// GAVIÕES DA FIEL TORCIDA \\