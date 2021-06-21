Primeiro título do Corinthians na Copa do Brasil completa 26 anos; relembre

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O primeiro título de Copa do Brasil do Corinthians completa 26 anos nesta segunda-feira (21). No dia 21 de junho de 1995, o Timão bateu o Grêmio, por 1 a 0, em pleno estádio Olímpico, em Porto Alegre, e confirmou a conquista, então inédita.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! O Alvinegro Paulista já havia vencido a partida de ida, na semana anterior, por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, com gols de Marcelinho Carioca e Viola. E foi o Pé de Anjo, atleta com mais títulos conquistados com a camisa corintiana, que marcou o único gol no Sul do Brasil, no jogo decisivo.

Atual técnico do Corinthians, Sylvinho também participou daquela conquista. Recém-promovido ao time profissional, a cria da base corintiana, como atleta, foi o titular da lateral-esquerda na partida contra o Tricolor Gaúcho.

O técnico Eduardo Amorim escalou o Timão para aquele jogo com: Ronaldo Giovanelli; André Santos, Célio Silva, Henrique e Sylvinho; Zé Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca e Souza; Marques e Viola. Vitor e Tupãzinho entraram no decorrer da partida.

A conquista ainda teve um sabor especial, porque em 10 jogos o clube do Parque São Jorge não perdeu, foram oito vitórias e dois empates. Durante a campanha, o Corinthians passou por Operário-MT, Rio Branco-AC, Paraná, Vasco e Grêmio.