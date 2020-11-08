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Primeiro título de Abel Ferreira como técnico veio após chance dada por Ricardo Sá Pinto

Abel venceu com o sub-19 do Sporting depois de assumir time treinado por Sá Pinto, em 2012. Oito anos depois, os amigos se reencontram em duelo inédito pelo Brasileirão...
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Publicado em 

08 nov 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira cruzaram o Atlântico para se reencontrarem neste domingo (8), às 16h (de Brasília) em São Januário, no duelo entre Vasco e Palmeiras, pela vigésima rodada do Brasileirão. O encontro entre eles será o primeiro de dois técnicos portugueses na história do Campeonato Brasileiro.
Com 48 anos e seis mais velho do que Abel, Sá Pinto foi o responsável por dar a primeira chance ao atual comandante alviverde para iniciar a carreira na profissão. Isso aconteceu na temporada 2011/2012, no sub-19 do Sporting. Ricardo era o técnico e Ferreira assumiu posto na comissão.Pouco tempo depois, em fevereiro de 2012, Domingos Paciência deixou o comando do profissional e Ricardo Sá Pinto deixou o sub-19 e subiu ao time de cima para treinar a equipe, sendo substituído por Abel.
- O Abel Ferreira teve a primeira chance dada pelo Sá Pinto. Entrou na comissão técnica e depois assumiu o time quando o Ricardo foi para o profissional. Foi quando passei a trabalhar com o Abel no sub-19 - recorda Luis Dias, treinador que passou 23 anos no Sporting.
Abel e Luis continuaram o trabalho de Sá Pinto e levaram o time de base do clube português ao título daquela temporada, o primeiro de Ferreira como técnico.
- Ele é meu amigo, mas dentro de campo eu vou fazer de tudo para ajudar meus jogadores - afirmou Abel, em coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil.

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