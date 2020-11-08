Primeiro título de Abel Ferreira como técnico veio após chance dada por Ricardo Sá Pinto

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira cruzaram o Atlântico para se reencontrarem neste domingo (8), às 16h (de Brasília) em São Januário, no duelo entre Vasco e Palmeiras, pela vigésima rodada do Brasileirão. O encontro entre eles será o primeiro de dois técnicos portugueses na história do Campeonato Brasileiro.

Com 48 anos e seis mais velho do que Abel, Sá Pinto foi o responsável por dar a primeira chance ao atual comandante alviverde para iniciar a carreira na profissão. Isso aconteceu na temporada 2011/2012, no sub-19 do Sporting. Ricardo era o técnico e Ferreira assumiu posto na comissão.Pouco tempo depois, em fevereiro de 2012, Domingos Paciência deixou o comando do profissional e Ricardo Sá Pinto deixou o sub-19 e subiu ao time de cima para treinar a equipe, sendo substituído por Abel.

- O Abel Ferreira teve a primeira chance dada pelo Sá Pinto. Entrou na comissão técnica e depois assumiu o time quando o Ricardo foi para o profissional. Foi quando passei a trabalhar com o Abel no sub-19 - recorda Luis Dias, treinador que passou 23 anos no Sporting.

Abel e Luis continuaram o trabalho de Sá Pinto e levaram o time de base do clube português ao título daquela temporada, o primeiro de Ferreira como técnico.