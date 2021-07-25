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Primeiro medalhista do Brasil é torcedor do Santos e já foi atleta do clube

Kelvin Hoefler é natural do Guarujá, torcedor fanático do Santos e já competiu pelo Peixe...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 11:11
Crédito: Jeff PACHOUD / AFP
A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio tem DNA santista. Na madrugada deste domingo, Kelvin Hoefler conquistou a medalha de prata no Skate Park, a primeira medalha brasileira nas Olimpíadas deste ano, justamente na primeira aparição do Skate como modalidade olímpica.
Natural do Guarujá, Kelvin tem 27 anos, é torcedor declarado do Santos e já foi atleta do clube. Em 2013, ele teve uma parceria com o clube para competir como atleta do Peixe. Na época, o Santos também tinha parceria com o surfista Alejo Muniz. A iniciativa da parceria partiu do atual Gerente de Comunicação do clube, Fábio Maradei.
"O Alejo Muniz foi o primeiro surfista de clube e depois nós trouxemos o Kelvin. Os dois são santistas fanáticos, Pegamos os dois e oferecemos para os nossos patrocinadores. Fui conhecer ele, levei no treino do Santos", relembra Maradei.
Nos Jogos Olímpicos, Kelvin somou 36,15 pontos na final. O japonês Yuto Horigome ficou com a medalha de ouro, com 37,18, enquanto o americano Jagger Eaton, com 35,35, ficou com a medalha de bronze.
O Santos comemorou a medalha nas redes sociais.

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