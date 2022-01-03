Primeiro dia de trabalho: parte do elenco do Flamengo que disputará o Carioca se reapresenta no Ninho

2022 já começou para parte do elenco do Flamengo. Nesta segunda-feira, 14 atletas do elenco que disputará o Campeonato Carioca se reapresentaram no Ninho do Urubu. Nesse sentido, eles realizaram exames médicos e passaram por avaliações no CT.> Ano novo, vida nova! Lembre as metas estipuladas pelo Flamengo para 2022Dentre os jogadores que se reapresentaram estão nomes conhecidos da torcida e que foram peças importantes na última temporada, como João Gomes e Ramon. Abaixo, veja quem esteve no Ninho nesta segunda-feira:

- Eduardo (goleiro)

- João Fernando (goleiro)

- Matheus Cunha (goleiro)

- Álvaro (goleiro)

- Gabriel Noga (zagueiro)

- Patrick (zagueiro)

- Santiago Ocampos (lateral-direito)

- Ramon (lateral-esquerdo)

- Daniel Cabral (volante)

- João Gomes (volante)

- Hugo Moura (volante)

- Yuri (meia)

- Lázaro (meia-atacante)

- Thiaguinho (atacante) O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 26 ou 27 de janeiro (a data ainda será confirmada pela FERJ) contra a Portuguesa-RJ. A partida, que ainda não tem local definido, é válida pela primeira rodada do estadual e contará com transmissão em tempo real pelo LANCE!.

VEJA OS CINCO PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/01 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido;29 ou 30/01 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido;02 ou 03/02 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido;05 ou 06/02 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido;09 ou 10/02 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.