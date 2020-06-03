Primeiras doações de Fred começam a chegar à sede do Fluminense

Crédito: Divulgação

As primeiras doações de Fred já começaram a chegar ao Fluminense. As cestas básicas fora entregues em Laranjeiras, sede oficial do clube. O atacante doará uma cesta por quilômetro percorrido na viagem de 600 km de Belo Horizonte até o CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na viagem, Fred está acompanhado do preparador físico particular, Jefferson Souza. Os dois estão na metade do caminho e entraram no terceiro dia de maratona nesta quarta-feira. Na terça, os dois percorreram 171 km entre São João del Rei e Caxambu. O Tour do Fred começou às 11h03 e terminou na madrugada, às 1h20.

O camisa 9 alcançou a meta de arrecadações já no primeiro dia, com quatro mil cestas básicas. As doações estão abertas também ao público.