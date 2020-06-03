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Primeiras doações de Fred começam a chegar à sede do Fluminense

Atacante está arrecadando doações ao longo do percurso de bicicleta entre Belo Horizonte e o CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro...

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:35
Crédito: Divulgação
As primeiras doações de Fred já começaram a chegar ao Fluminense. As cestas básicas fora entregues em Laranjeiras, sede oficial do clube. O atacante doará uma cesta por quilômetro percorrido na viagem de 600 km de Belo Horizonte até o CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Na viagem, Fred está acompanhado do preparador físico particular, Jefferson Souza. Os dois estão na metade do caminho e entraram no terceiro dia de maratona nesta quarta-feira. Na terça, os dois percorreram 171 km entre São João del Rei e Caxambu. O Tour do Fred começou às 11h03 e terminou na madrugada, às 1h20.
O camisa 9 alcançou a meta de arrecadações já no primeiro dia, com quatro mil cestas básicas. As doações estão abertas também ao público.
Os ganhos com os patrocinadores envolvidos no "Tour do Fred" também serão usados para ajudar funcionários e famílias mais afetadas na pandemia do novo coronavírus.E MAIS:Com sócios, venda de produtos e ingressos, chegada de Fred gera mais de R$ 800 mil ao FluminenseFluminense prorroga paralisação de atividades no clube até 15 de junhoCiclistas profissionais comentam desafio de Fred para chegar ao FluFred inicia 2º dia de tour de bicicleta até CT do Fluminense e atinge meta de doações E MAIS:

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