Pretinha é anunciada como nova auxiliar do futebol feminino do Vasco: 'É uma grande oportunidade'

Maior jogadora da história do Vasco, Pretinha está de volta ao Gigante da Colina. Nesta sexta-feira, o clube acertou a volta da ex-atleta de 46 anos, que chega para ser auxiliar técnica da equipe adulta das Meninas da Colina.
Pretinha vestiu a camisa do Vasco entre os anos de 1993 e 2000, conquistando o pentacampeonato estadual, três títulos nacionais e marcando 62 gols com a camisa cruzmaltina.
- Estou muito contente em estar de volta ao Vasco da Gama. É uma grande oportunidade poder fazer parte da comissão técnica de um clube tão gigante. Escolhi o cargo de auxiliar técnica e estou muito motivada, conto com o apoio da nossa torcida - disse Pretinha.
Pela Seleção Brasileira, participou de quatro Copas do Mundo e de quatro Jogos Olímpicos, conseguindo três medalhas de prata para o Brasil. Ela foi artilheira das Olimpíadas de Atlanta (1996), com 4 gols, tornando o Vasco no primeiro clube do mundo a ter artilheiros de Olimpíadas tanto no futebol feminino como no masculino, já que Romário foi artilheiro dos Jogos Olímpicos de Seul (1988).
> Veja a tabela do Cariocão
Consultor da Presidência e membro do Comitê do Futebol, Cláudio Cardoso falou sobre a importância que a experiência e a história de Pretinha terá para as atletas do futebol feminino do Vasco.
A chegada da Pretinha é uma grande fonte de inspiração para todas as atletas e demais mulheres vascaínas que acreditam na realização do seu sonho através do esporte. Uma verdadeira lenda do futebol feminino vascaíno e nacional, que agora nos dará a honra e emoção do convívio com as Meninas da Colina – disse Claudio.