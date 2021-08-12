Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Prestes a retornar de lesão, Ruan Oliveira comemora um ano de sua estreia pelo Corinthians
futebol

Prestes a retornar de lesão, Ruan Oliveira comemora um ano de sua estreia pelo Corinthians

Meia-atacante finalizou a transição física após se recuperar de cirurgia no joelho. Ausência dos gramados já tem mais de 11 meses, mas ele está perto de voltar a jogar pelo Timão...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 10:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quinta-feira, o meia-atacante Ruan Oliveira, que está prestes a retornar após se recuperar de grave cirurgia no joelho, completa um ano de sua estreia como jogador profissional pelo Corinthians. A partida, no dia 12 de agosto de 2020, foi contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e ele atuou por 15 minutos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
- Foi um momento único na minha vida. Um sonho realizado atuar por um time da grandeza do Corinthians. Espero voltar bem e ter uma sequência bacana no clube - disse Ruan.
O camisa 36 foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta da pandemia de coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional por Tiago Nunes e em pouco tempo já foi utilizado.Quando começou a ganhar chances como titular, ele se machucou durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro do ano passado e no dia 9 daquele mês foi submetido ao procedimento cirúrgico para o qual era previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação, mas que acabou durando mais de 11 meses por conta de alguns percalços no caminho.
Ruan finalizou sua transição física para ficar em condições de voltar aos gramados. Na última quarta-feira, sem restrições, ele fez todo o treinamento com o restante do elenco. Dessa forma, ele deve ser relacionado em breve.
O empréstimo de Ruan Oliveira junto ao Metropolitano tinha validade até julho de 2021, mas em março deste ano o contrato foi prorrogado até o fim de junho de 2022. No Corinthians, bem avaliado pela comissão técnica, o jovem atleta de 21 anos atuou em quatro jogos (um como titular), todos na temporada 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados