Prestes a retornar de lesão, Ruan Oliveira comemora um ano de sua estreia pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, o meia-atacante Ruan Oliveira, que está prestes a retornar após se recuperar de grave cirurgia no joelho, completa um ano de sua estreia como jogador profissional pelo Corinthians. A partida, no dia 12 de agosto de 2020, foi contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e ele atuou por 15 minutos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Foi um momento único na minha vida. Um sonho realizado atuar por um time da grandeza do Corinthians. Espero voltar bem e ter uma sequência bacana no clube - disse Ruan.

O camisa 36 foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta da pandemia de coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional por Tiago Nunes e em pouco tempo já foi utilizado.Quando começou a ganhar chances como titular, ele se machucou durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro do ano passado e no dia 9 daquele mês foi submetido ao procedimento cirúrgico para o qual era previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação, mas que acabou durando mais de 11 meses por conta de alguns percalços no caminho.

Ruan finalizou sua transição física para ficar em condições de voltar aos gramados. Na última quarta-feira, sem restrições, ele fez todo o treinamento com o restante do elenco. Dessa forma, ele deve ser relacionado em breve.