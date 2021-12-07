Prestes a completar 150 jogos pelo Liverpool, Alisson diz: 'É uma honra'

Titular incontestável na meta do Liverpool, o goleiro Alisson pode alcançar a marca de 150 jogos com a camisa dos Reds nesta terça-feira, caso entre em campo contra o Milan, pela Champions League. Na equipe inglesa desde 2018, o brasileiro, que já está na história do clube, afirmou ser uma honra tal marca.- Agradeço muito a Deus, à minha família, amigos e profissionais que, em algum momento, estiveram ou que seguem ao meu lado nesta trajetória. Alcançar uma marca expressiva como essa de 150 jogos por um clube da grandeza do Liverpool, um dos maiores do futebol mundial, é uma honra. Essa já é minha quarta temporada na Inglaterra e, desde os primeiros dias, sempre fui muito feliz aqui - disse Alisson.

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O arqueiro da Seleção Brasileira, que foi revelado pelo Internacional e tem ainda passagem pela Roma, sofreu 121 gols em 149 partidas, ficando 67 delas sem ser vazado. Além dos bons números na defesa, o camisa 1 também já curtiu uma de atacante e balançou as redes em duelo contra o West Brom, na temporada passada, pela Premier League.

- Nesse período, vivi inúmeros momentos inesquecíveis. Conquistamos a Champions, o Mundial e a Premier League, que o clube buscava havia anos. Também consegui, com a ajuda dos meus companheiros, ganhar vários prêmios individuais, ainda marquei um gol, algo nada comum para um goleiro. Enfim, são grandes recordações que nunca serão apagadas. Mas não quero parar por aí. Venho trabalhando cada dia com mais vontade para buscar mais títulos com essa camisa - completou Alisson.

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NÚMEROS DE ALISSON PELO LIVERPOOL

Geral149 jogos102 vitórias27 empates20 derrotas67 jogos sem sofrer gols121 gols sofridos (média de 0,81 por jogo)1 gol1 assistência74,49% de aproveitamento

2021/2219 jogos14 vitórias4 empates1 derrota10 jogos sem sofrer gols17 gols sofridos (média de 0,89 por jogo)80,7% de aproveitamento

2020/2142 jogos22 vitórias10 empates11 derrotas15 jogos sem sofrer gols41 gols sofridos (média de 0,97 por jogo)1 gol60,31% de aproveitamento

2019/2037 jogos28 vitórias5 empates4 derrotas15 jogos sem sofrer gols29 gols sofridos (média de 0,78 por jogo)1 assistência80,18% de aproveitamento

2018/1951 jogos38 vitórias8 empates5 derrotas27 jogos sem sofrer gols34 gols sofridos (média de 0,66 por jogo)79,73% de aproveitamento