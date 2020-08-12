Pressionados, Bahia e Coritiba medem forças em Salvador

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Nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu, Bahia e Coritiba se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam

Após a derrota na final da Copa do Nordeste, o clima esquentou de vez no Bahia. No fim de semana, o Tricolor faturou o estadual e amenizou um pouco da pressão em cima do contestado Roger Machado.

Para a estreia no Brasileirão, o Tricolor poderá utilizar o mesmo time que venceu o Baianão e tentar um início com o pé direito.

Do lado paranaense a pressão também entra em campo com força. Após o vice-estadual e o revés para o Inter, Eduardo Barroca e seus comandados precisam dar uma resposta diante do Bahia.

Na escalação, o treinador não vai poder escalar Patrick Vieira e Gabriel. Além de Thiago Lopes, Rafinha, Matheus Sales, Giovanni e Giovanni Augusto, todos lesionados.

Prováveis Escalações

Bahia: Anderson, João Pedro (Nino Paraíba), Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Flávio, Rodriguinho, Rossi, Fernandão e Élber. Técnico: Roger Machado.