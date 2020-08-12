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futebol

Pressionados, Bahia e Coritiba medem forças em Salvador

Tricolor e Coxa se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 21:53
Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu, Bahia e Coritiba se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam
Após a derrota na final da Copa do Nordeste, o clima esquentou de vez no Bahia. No fim de semana, o Tricolor faturou o estadual e amenizou um pouco da pressão em cima do contestado Roger Machado.
Para a estreia no Brasileirão, o Tricolor poderá utilizar o mesmo time que venceu o Baianão e tentar um início com o pé direito.
Do lado paranaense a pressão também entra em campo com força. Após o vice-estadual e o revés para o Inter, Eduardo Barroca e seus comandados precisam dar uma resposta diante do Bahia.
Na escalação, o treinador não vai poder escalar Patrick Vieira e Gabriel. Além de Thiago Lopes, Rafinha, Matheus Sales, Giovanni e Giovanni Augusto, todos lesionados.
Prováveis Escalações
Bahia: Anderson, João Pedro (Nino Paraíba), Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Flávio, Rodriguinho, Rossi, Fernandão e Élber. Técnico: Roger Machado.
Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani, Renê Jr (Ruy); Wellissol, Igor Jesus e Robson. Técnico: Eduardo Barroca.

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