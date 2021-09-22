Pressionado no Corinthians, Sylvinho é elogiado por Giuliano: 'Tiro o chapéu'

O técnico Sylvinho voltou a ser alvo de críticas após o Corinthians empatar três vezes consecutivas com equipes da parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, contra Juventude, Atlético-GO e América-MG, e o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, dentro do elenco o treinador está com moral. Primeira contatação corintiana na temporada e autor do gol de empate do Timão no 1 a 1 contra o Coelho, no último fim de semana, o meia Giuliano elogiou bastante o treinador e toda a comissão técnica.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- É preciso ter paciência, e o treinador, e a comissão técnica, tem tido esse discernimento de entender a individualidade de cada atleta, e colocar ele nas condições melhores. De repente, a condição melhor de um não é a condição melhor de outro. E por isso você precisa desse processo, desse tempo, para que haja entrosamento, aperfeiçoamento físico, e, aí sim, você possa cobrar 100% desses atleta, ou de qualquer outro. Mas em uma situação que seja organizada, pensada, não seja uma decisão tomada emocionalmente e nisso eu tiro o chapéu para o Sylvinho, porque ele tem tem feito o melhor que ele pode, tem nos ajudado e a equipe tem evoluído muito - disse Giuliano à Corinthians TV.

Além de Giuliano, o Timão anunciou outros cinco reforços na janela de transferências do meio do ano, e o meia entende que o clube irá engrenar no compasso da evolução física e de ritmo dessas atletas.

- Sylvinho e a comissão técnica toda têm feito um trabalho excepcional, nós estamos em um processo de evolução e de construção, e aí chega no meio do campeonato, onde a equipe não está instável, no momento em que ele assumiu, estava num processo diferente, chegam novas peças, que a pressão e a cobrança são muito maiores para que essas peças estejam atuando de início e 100%, quando esses jogadores nossos não chegam 100% fisicamente. Então Nós precisamos olhar a evolução da equipe e a equipe evoluiu bastante, tem que olhar os resultados. Então a performance e o resultado tem acompanhado e a equipe está crescendo - disse o camisa 11.