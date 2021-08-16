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Pressão por renovação? Empresário de Salah posta mensagem enigmática após grande atuação do egípcio; veja

Agente do camisa 11 do Liverpool disse que espera que clube 'tivesse visto' desempenho do atleta contra o Norwich. Mensagem soou como pressão por renovação de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 18:20

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:20

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
Depois da grande apresentação de Mohamed Salah na estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, o agente do atacante postou uma mensagem que soou como enigmática para muitas pessoas. Ao comentar sobre a atuação do egípcio contra o Norwich, torcedores interpretaram como uma pressão do empresário pela renovação do contrato do camisa 11 com os Reds.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- Espero que eles estejam assistindo - disse Ramy Abbas Issa em seu Twitter. Com mais dois anos de vínculo com o Liverpool, Salah já foi especulado em outros clubes, como o Paris Saint-Germain, mas o empresário do atleta vem tentando renovar o acordo com os Reds. Até o momento, a tentativa não teve sucesso, o que poderia ter a ver com a publicação de Ramy nas redes sociais.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
De acordo com a imprensa inglesa, Salah atualmente é dono do maior salário do clube vermelho, recebendo cerca de 200 mil libras esterlinas por semana (R$ 1,4 bilhão na cotação atual).

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