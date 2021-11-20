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Pressão e más atuações escancaram as portas para mudanças no Vasco para a rodada final da Série B

Jogadores do Vasco vêm de seguidas más atuações e, em casa, sofreram com a pressão. Último jogo é fora de casa, e pode ser oportunidade para jogadores sem espaço...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 07:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 07:00

O fim de ano sem objetivo, por isso melancólico; e negativo, por isso pressionado do Vasco gera uma situação peculiar, no pior sentido: jogadores já afastados, ao mesmo tempo em que lançar jovens aos leões seria expô-los a uma pressão que não foram eles quem construíram. Mas no último jogo, fora de casa, talvez seja a melhor opção.Porque parece, aos olhos de quem está fora e pela declaração do próprio treinador interino, Fábio Cortez, que a pressão está machucando. Está interferindo negativamente no desempenho de um time que já não vem em boa fase técnica.
Há jogadores com contrato até o próximo ano, mas o que ganha Leandro Castan, por exemplo, numa viagem até Londrina, na última rodada, depois de tantas críticas? De que vale ver Romulo, em aparente ritmo inferior, também titular?
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É verdade que o jovem Riquelme também sentiu a pressão. Errou na saída de bola, errou na sequência... mas este foi, inclusive, apoiado pelos presentes em São Januário, na noite da última sexta-feira, no empate com o Remo.
Mesmo assim. Galarza foi exemplo. Não fazia grande jogo, perdeu muito espaço ao longo da temporada, mas aproveitou a chance que teve.
O momento do Vasco é tenebroso. Exige atitudes drásticas e rápidas. A definição do novo organograma do departamento de futebol já está atrasada. Dar chance a quem não vem tendo pode ser útil.
Crédito: LéoMatosfezoprimeirogoldoVascocontraoRemo,masfoivaiadoaindaassim(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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