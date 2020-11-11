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Presidentes de poderes do Vasco reconhecem Leven Siano como presidente do clube e criticam Mussa

Roberto Monteiro, Edmilson Valentim e Sílvio Godoi defendem a manutenção do resultado da eleição presencial e pedem união democrática pela "normalização institucional"...
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Publicado em 

11 nov 2020 às 13:53

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:53

Crédito: Conturbada eleição do Vasco para o triênio 2021/2023 tem mais um capítulo (Luiz Portilho
As eleições do Vasco para o triênio 2021/2023 têm mais um capítulo. Na manhã desta quarta, os presidentes de poderes do clube divulgaram uma nota em que reconhecem Leven Siano (Somamos) como novo presidente e criticam o Faues Mussa (presidente da Assembleia Geral). Vale destacar que atual mandatário Alexandre Campello, que é desafeto de Mussa e se desentendeu com Siano durante a eleição presencial do último sábado, não participou do manifesto.
Sendo assim, assinaram o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, o do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim, e o do Conselho dos Beneméritos, Sílvio Godoi. Nela, eles não só defendem a manutenção do resultado de sábado como pedem aos torcedores para se unirem pela "normalização institucional".
Confira a nota dos Presidentes dos poderes do Vasco
Os Presidentes dos poderes do Club de Regatas Vasco da Gama, abaixo nominados, vêm a público declarar:
1) A eleição ocorrida no dia 07 de novembro, contando com expressivo número de sócios eleitores do Vasco, cumpriu rigorosamente o estatuto e representa de forma cristalina a vontade dos sócios.
2) Quando, neste mesmo dia 07 de novembro, perto das 21hs, chegou a informação de que uma liminar suspendia as eleições, não foi apresentado à Mesa Eleitoral qualquer comunicado oficial sobre a decisão, portanto, naquele momento, isso não afetava a eficácia e a legitimidade do processo eleitoral, que já transcorria há quase 11 horas, com todas as chapas presentes e em campanha.
3) Registramos que a atuação deletéria e parcial do senhor presidente da Assembleia Geral, Faues Cherene Jassus (Mussa), tem conduzido o Club ao caos institucional. Ao contrário de defender o sócio vascaíno, que muitas vezes, com sacrifício pessoal, veio de longe para exercer seu direito de voto, o senhor Mussa, arbitrário e tendencioso, atuou nitidamente para atender aos interesses políticos de determinada chapa composta por seus familiares. A publicação de um “edital” convocando suposta nova “eleição” para o próximo dia 14 é apenas mais um capítulo desta farsa burlesca.
4) Consideramos que os sócios já elegeram seu presidente, Leven Siano, e conclamamos todos os vascaínos e vascaínas a se unirem em torno da legalidade e da democracia, trabalhando pela mais rápida normalização institucional.
Assinam:
Roberto Monteiro - Presidente do Conselho DeliberativoEdmilson Valentim - Presidente do Conselho FiscalSílvio Godoi - Presidente do Conselho de Beneméritos

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