Presidente do Santos desconversa sobre saída de Cuca

Crédito: Andrés Rueda desconversou sobre possível saída de Cuca (Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O presidente do Santos, Andrés Rueda, deu uma rápida pausa em seu almoço de domingo para atender à reportagem do DIÁRIO e esclarecer os boatos de que o técnico Cuca deixaria o comando do time ainda hoje."Não estou sabendo dessa informação de que o Cuca sairá hoje. Estamos em pleno Brasileiro e o contrato dele vai até dia 24", sintetizou o dirigente.Questionado se o Santos já estaria trabalhando com alguns nomes para a eventual saída de Cuca, o presidente preferiu desconversar.

"Você me perguntou se o Cuca sairá. E eu disse que ele tem contrato até o dia 24", concluiu, sorridente.

Confira a tabela e faça a simulação dos próximos jogos do Brasileirão

Cuca deixou futuro em aberto

Os rumores sobre a saída de Cuca do Santos ao final do Brasileiro cresceram depois da perda do título da Libertadores da América, para o Palmeiras, no dia 30.

O treinador já falou pelo menos duas vezes sobre o assunto e, em ambas, não cravou sua permanência e nem sua saída. A última delas foi justamente após o empate contra o Atlético-GO, na noite de sábado.

"São coisas internas que conversei com o presidente e o Quaresma. Sempre jogo muito aberto, franco. Quero cumprir meu contrato, vim pelo prazer do trabalho e desafio. Estou muito contente com o retorno, principalmente dos jogadores. É uma pergunta que cabe um tempo mais para responder", despistou.