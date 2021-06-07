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Presidente do Paris Saint-Germain admite negociar com Lionel Messi

Paris Saint-Germain busca assinar com Messi sem custos, e o dono da equipe francesa se movimenta para garantir a contratação do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:08

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:08

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, falou em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe' que admite estar negociando com Lionel Messi. O jogador argentino tem contrato com o Barcelona até o fim de junho, e pode assinar com qualquer outra equipe sem custos.
Veja a tabela da Eurocopa- Não falo sobre negociações em andamento, como já disse - disse Nasser Al-Khelaifi, dono da equipe do Paris Saint-Germain que tem interesse na contratação de Messi.
Al-Khelaifi também admitiu ao 'L'Equipe' que conversou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, sobre o seu interesse em assinar com Lionel Messi após o fim de seu contrato.
- Eu disse ao presidente do Barcelona que Messi estava no fim de seu contrato e que todos os clubes têm o direito a partir de 1º de janeiro de falar com ele - falou o dono do PSG.
Messi ainda não definiu o seu futuro no Barcelona, e pode assinar um novo contrato com a equipe catalã a qualquer momento. Por enquanto, o jogador está concentrado na Seleção Argentina, onde disputa a Copa América a partir do próximo dia 14.
Clubes como o próprio Paris Saint-Germain e o Manchester City tem o nome de Messi como alvo principal nesta janela de transferências. A negociação com o argentino, porém, não é fácil, e tirá-lo do Barcelona é uma missão que muitos tentam há anos, mas sem êxito.

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