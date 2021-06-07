Presidente do Paris Saint-Germain admite negociar com Lionel Messi

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O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, falou em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe' que admite estar negociando com Lionel Messi. O jogador argentino tem contrato com o Barcelona até o fim de junho, e pode assinar com qualquer outra equipe sem custos.

Veja a tabela da Eurocopa- Não falo sobre negociações em andamento, como já disse - disse Nasser Al-Khelaifi, dono da equipe do Paris Saint-Germain que tem interesse na contratação de Messi.

Al-Khelaifi também admitiu ao 'L'Equipe' que conversou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, sobre o seu interesse em assinar com Lionel Messi após o fim de seu contrato.

- Eu disse ao presidente do Barcelona que Messi estava no fim de seu contrato e que todos os clubes têm o direito a partir de 1º de janeiro de falar com ele - falou o dono do PSG.

Messi ainda não definiu o seu futuro no Barcelona, e pode assinar um novo contrato com a equipe catalã a qualquer momento. Por enquanto, o jogador está concentrado na Seleção Argentina, onde disputa a Copa América a partir do próximo dia 14.