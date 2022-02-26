Presidente do Internacional lamenta violência, concorda com adiamento do Gre-Nal, mas cita desequilíbrio

O Internacional se posicionou favorável a não prática do clássico Gre-Nal neste sábado (26). O presidente do clube, Alessandro Barcellos, se manifestou e colocou a posição do Inter após o ataque sofrido pela delegação do Grêmio no ônibus a caminho do Beira-Rio. - O Sport Club Internacional vem aqui manifestar com veemência a contrariedade a essa violência que tem acontecido com certa constância. É lamentável que isso tenha acontecido. O Internacional vai contribuir de todas as formas para que sejam identificados aqueles que fizeram isso. O Internacional concorda com a não realização da partida. Mas se preocupa também com o desequilíbrio técnico do campeonato. Vamos conversar de forma tranquila para resolver. É importante que a gente assuma essa responsabilidade, inclusive a imprensa. Esse é um momento importante para a gente virar esse jogo - disse o mandatário.