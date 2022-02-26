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futebol

Presidente do Internacional lamenta violência, concorda com adiamento do Gre-Nal, mas cita desequilíbrio

O rival colorado decidiu não entrar em campo ...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:22
O Internacional se posicionou favorável a não prática do clássico Gre-Nal neste sábado (26). O presidente do clube, Alessandro Barcellos, se manifestou e colocou a posição do Inter após o ataque sofrido pela delegação do Grêmio no ônibus a caminho do Beira-Rio. - O Sport Club Internacional vem aqui manifestar com veemência a contrariedade a essa violência que tem acontecido com certa constância. É lamentável que isso tenha acontecido. O Internacional vai contribuir de todas as formas para que sejam identificados aqueles que fizeram isso. O Internacional concorda com a não realização da partida. Mas se preocupa também com o desequilíbrio técnico do campeonato. Vamos conversar de forma tranquila para resolver. É importante que a gente assuma essa responsabilidade, inclusive a imprensa. Esse é um momento importante para a gente virar esse jogo - disse o mandatário.
A decisão se deu por uma pedra lançado no ônibus dos jogadores do Grêmio na chegada ao Beira-Rio. O meio-campista Villasanti acabou sendo um dos atingidos.
Crédito: JaneladeônibusdoGrêmiofoiquebradoporpedraebarradeferro(Foto:GrêmioFBPA/Divulgação

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