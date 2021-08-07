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Presidente do Fortaleza elogia estrutura do Palmeiras e cita gestão como inspiração

Marcelo Paz afirmou ter o centro de treinamento do Alviverde como modelo para o novo CT do clube cearense
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LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 11:30

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress
Atual terceiro colocado do Brasileirão, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras, líder, neste sábado (7) pela competição nacional. O bom momento do time cearense não se resume a essa temporada, dado que a equipe vem de uma crescente evolução nos últimos anos, tendo alcançado importantes conquistas, como a Série B e a Copa do Nordeste. Elogiado por entregar um time competitivo mesmo com uma folha salarial reduzida, o projeto do clube tem inspiração na gestão do Maior Campeão Nacional.
Pelo menos, é isso o que diz o presidente do Fortaleza. Em entrevista exclusiva ao NOSSO PALESTRA, Marcelo Paz rasgou elogios ao trabalho que vem sendo feito pelo Alviverde e revelou que o modelo do clube serve de exemplo para o Leão do Pici.– Sem dúvida alguma, essa gestão que o Palmeiras faz, sobretudo investindo em estrutura, foi uma inspiração muito grande. São gestões que, nos últimos anos, conseguiram valorizar muito a questão estrutural de seus clubes, a responsabilidade financeira e o trato com os atletas. Ambas muito equilibradas – declarou.
Depois de um ano difícil no centenário em 2014, o Verdão conseguiu se recuperar e retomou o posto de destaque no futebol brasileiro com seis títulos desde então. Um elemento fundamental para alavancar o clube novamente foi a parceria com a Crefisa, patrocinadora que garantiu aporte financeiro para a reformulação do elenco.
O dirigente ressaltou este ponto de diferença entre os projetos, uma vez que a receita do time cearense é consideravelmente menor. Ele atribuiu o sucesso financeiro, em boa parte, à força da torcida, que historicamente sempre foi muito atuante no clube. Em 2019, o Fortaleza fechou o ano entre as cinco melhores médias de público do Brasileirão.– Existe uma diferença, porque, no caso do Palmeiras, está relacionada a um patrocinador muito forte, o que é mérito do clube por sua história. No Fortaleza, a questão financeira tem sido mais fruto da torcida, com o programa de sócio torcedor e venda de camisas – concluiu.
As instalações alviverdes também foram prestigiadas por Marcelo Paz, que afirmou ter a estrutura como referência para o desenvolvimento do novo CT do Fortaleza. O projeto já está em andamento e promete se tornar um patrimônio valioso para o clube cearense.
– Tive a oportunidade de ser recebido algumas vezes no centro de treinamento do Palmeiras, na Barra Funda. Sempre muito bem recebido por todas as pessoas. Fico encantado com a qualidade e o zelo com que foi construído o espaço para os atletas profissionais. A gente está fazendo o nosso. Já avançamos muito, fizemos boa parte das etapas. Com certeza, o CT do Palmeiras é um grande exemplo para a gente.
O Alviverde vai a campo contra o Leão em busca de mais três pontos após uma semana livre de treinos, enquanto o adversário teve compromisso no meio de semana pelo Copa do Brasil. O duelo, válido pela décima quinta rodada do Brasileirão, acontece às 21h (horário oficial de Brasília) desse sábado (07) no Allianz Parque.

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