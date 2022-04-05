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Presidente do Cruzeiro destaca decisão equivocada após Justiça suspender reunião do Conselho

Sérgio Santos Rodrigues questionou a liminar que impedia a reunião para aprovação da venda da SAF para Ronaldo...
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Publicado em 

04 abr 2022 às 23:55

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 23:55

Ronaldo teve suas demandas atendidas e fica no Cruzeiro. O ex-jogador ficará com 90% das ações da SAF após os conselheiros mudarem o contrato como foi solicitado pelo Fenômeno, que pediu para incluir no clube-empresa as Tocas da Raposa I e II, iniciar uma recuperação judicial(ou extrajudicial). Mas, até que o veredicto saísse, depois de quatro horas de espera nesta segunda-feira, 4 de abril, houve uma batalha jurídica que atrasou todo o processo que deveria começar às 18h30, graças a uma liminar judicial obtida por conselheiros contrários à venda da SAF. O departamento jurídico do clube teve de ser rápido para para reverter o caso, entrando com um agravo judicial para derrubar a liminar que impede a realização da votação no Conselho.
Aliviado, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, questionou a liminar que só atrasou o processo, pois na hora da votação a SAF foi aprovada por aclamação. Ronaldo conseguiu uma vitória desejada pela torcida e agora vai ter plenos poderes para conduzir o futebol do clube. Foram dias de trocas de acusações, materiais vazados sobre o contrato de pré-compra, assinado em dezembro de 2021, gerando muitos atritos com várias alas do Cruzeiro, até que houve a aprovação final da SAF. Com o 'sim' dos conselheiros, foi dada sequência ao processo de transformação do clube, que começou no dia 18 de dezembro, quando Ronaldo assinou um acordo de intenção de compra da Raposa. A partir do dia 18 de abril, o ex-jogador será de fato o dono do futebol da equipe mineira, seguindo com a jornada de tentar levar de volta à elite do futebol brasileiro um dos seus clubes mais vitoriosos do Brasil. Sérgio Santos Rodrigues foi apoiador incondicional da venda da SAF para Ronaldo (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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