AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Botafogo, Durcesio Mello analisa situação do futebol: 'Até fevereiro é isso o que teremos'
futebol

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello analisa situação do futebol: 'Até fevereiro é isso o que teremos'

Mandatário do Alvinegro para o quadriênio 2021-2024 destacou animação com cargo e garantiu que não fará mudanças no a curto prazo pela impossibilidade de contratações...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 00:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 00:59
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Durcesio Mello não escondeu a felicidade com o resultado. Novo do Botafogo para o quadriênio 2021-2014 eleito com folga, o candidato da Chapa Preta e Branca comemorou o resultado após o pleito realizado nesta terça-feira, na sede de General Severiano.
- É um dia muito feliz. Vamos fazer um trabalho muito grande, já começa amanhã (quarta), para resgatar o Botafogo. Vão ser quatro anos de desafio, mas sou muito otimista. Acho que vamos conseguir fazer um novo Botafogo, um Botafogo moderno. Hoje, em meio a essa alegria, tivemos uma tristeza de perder um grande jornalista botafoguense, Fernando Vannucci, que Deus ilumine ele. Mas para mim amanhã já começa muito trabalho a fazer, quanto a isso estou muito feliz - afirmou.
O candidato que promete modernizar o clube, que há muito tempo passa por um modelo amador de gestão. Durcesio afirmou que já está à procura de um possível responsável para cuidar das áreas do clube para tratar do Alvinegro como uma empresa.
- Botafogo moderno é o Botafogo profissional, que tanto falamos, com governança corporativa, CEO, metas, equipe remunerada, bonificações. Tem que ser uma empresa. Vamos começar amanhã a arrumar headhunter para encontrar esse CEO com o perfil que precisamos e então o diretor de futebol, financeiro e administrativo, comercial e daí para baixo. Tem muita gente boa no Botafogo, temos que valorizar, porque vão ajudar muito - analisou.Pela primeira vez na história, um presidente vai assumir com a temporada ainda em andamento. Pela pandemia do novo coronavírus, Durcesio Mello assumirá a cadeira no dia 1º de janeiro de 2021, durante a reta final do Campeonato Brasileiro. Por isto, ele não promete muitas mudanças no futebol a curto prazo.
- O futebol nesse momento não tem muito o que fazer. O que se pode fazer é dar ânimo, conversar olho a olho. Mas esse time foi montado por essa administração. A janela de inscrição fechou, não dá para trazer o Messi nem que quisesse. A única coisa que poderia mudar é o técnico, mas nem assumiu, não vou mudar até o fim do ano. Até 24 de fevereiro é isso o que teremos. Vamos ter mais motivação, um técnico. Estive com ele, me passou atitude muito boa, profissionalismo, está muito satisfeito de estar no Botafogo. Ele é a nossa esperança - destacou.
- Pretendo conversar com o elenco o mais breve possível. O Comitê de Futebol está saindo, vou ver se o (Carlos Augusto) Montenegro vai comigo numa passagem. Iria eu e Vinicius (Assumpção) fazer esse primeiro papo, talvez sexta ou segunda, antes do jogo com o Flamengo - completou.
MAIS DECLARAÇÕES DE DURCESIO MELLO:
Esportes Olímpicos- Tenho muitos planos para os esportes olímpicos, mas agora vai ter que esperar. Primeiro entrar na casa e ver o que tem. Demora a captar dinheiro, não só de patrocínio bom, como de lei de incentivo. Isso não é para agora. O basquete é exceção porque já está funcionando, (Carlos) Salomão tocando muito bem. No resto temos vôlei, basquete, polo aquático, remo, natação, mas tem que ser tudo autossustentável, com começo, meio e fim. Foi o que sofremos no basquete, o projeto não teve fim, só começo e meio em termos de verba. Aí acaba perdendo todo o trabalho de quatro, cinco anos.
Elenco- Esse time não posso mexer, só dar injeção de ânimo e motivação. Sou um otimista por natureza, acredito que o time não vai cair. Não é pior que muitos. É o que posso passar. A mensagem de otimismo é essa. Como torcedor acredito muito que esse time vai virar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Membros da Igreja da Praia (antiga Igreja Batista da Praia do Canto) em frente ao templo
Igreja evangélica cancela culto por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo
Imagem de destaque
Portocel faz primeira operação com GWM e chega a 50 mil carros importados em 2026
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados