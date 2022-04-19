Presidente do Barcelona explica invasão alemã na Europa League

Joan Laporta, presidente do Barcelona, explicou a invasão alemã ao Camp Nou no duelo contra o Frankfurt pelas quartas de final da Europa League. Em coletiva, o mandatário pediu desculpas e afirmou que houve um problema no sistema de vendas.- O clube não foi culpado, mas é o máximo responsável. O clube não vendeu entradas aos alemães além dos cinco mil (ingressos) que a Uefa obriga. Houve mais de 27 mil petições da Alemanha e o sistema ficou sobrecarregado. Os mecanismos foram superados e ineficientes.

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Lluís Miguel Venteo, chefe de segurança do Barcelona, explicou que havia uma previsão com grande presença de alemães na Catalunha, mas que a surpresa ficou por conta da entrada do grupo no Camp Nou.

- Tínhamos a premissa de que viriam este número de torcedores, mas sem entrada. Não estava previsto e quando abrimos as portas, vimos que eles estava na entrada e provavelmente tinham ingressos. A surpresa foi que tinham ingresso.

No confronto, o Barcelona saiu de campo derrotado por 3 a 2 pela Liga Europa e foi eliminado da competição. Após a queda, o clube catalão enfrentou o Cádiz com protesto da Grada de Animación, a torcida organizada culé que não compareceu ao estádio.