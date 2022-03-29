Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Presidente do Barcelona diz que não pensa no retorno de Lionel Messi

Joan Laporta afirma que não possui muito contato com o craque argentino...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:17
Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que não pensa no retorno de Lionel Messi neste momento. Em entrevista ao programa "Tu dirás", o mandatário também conta que não possui o mesmo contato com o craque argentino como em outros tempos.- Não recebi nenhuma mensagem de Leo ou de seu entorno para retornar ao Barça. No momento, não pensamos nisso. Estamos construindo um novo time com o mix de jovens jogadores e atletas experientes e a simbiose está funcionando.
> Veja a tabela da La Liga
Laporta também comentou sobre a necessidade de negociar a saída do camisa 10 na última janela de transferências, mas revelou sonhar com Messi no Camp Nou.
- Fizemos o que tínhamos que fazer dada a situação econômica. Não poderíamos colocar a instituição em maior risco. Mas gostaria que Messi viesse e inaugurasse o novo Camp Nou.
O atleta tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, mas há rumores sobre uma possível saída antecipada do craque. Na França, o camisa 30 não tem conseguido render o que jogava na Catalunha e tem sido criticado pela torcida.
Crédito: PresidentedoBarcelonanãocogitaavoltadeMessi(Foto:GermanParga/Barcelona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor Cauê Maia elaborou cartazes à mão e um inventário com detalhes sobre os objetos perdidos
Professor da Ufes procura bolsa perdida em Vitória com tese assinada pela banca
Imagem de destaque
Veja a relação entre pancreatite, emagrecimento rápido e remédios para perder de peso
Imagem de destaque
Caminhão atinge casa e destrói parte do imóvel em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados