Presidente do Barcelona diz que não pensa no retorno de Lionel Messi

Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que não pensa no retorno de Lionel Messi neste momento. Em entrevista ao programa "Tu dirás", o mandatário também conta que não possui o mesmo contato com o craque argentino como em outros tempos.- Não recebi nenhuma mensagem de Leo ou de seu entorno para retornar ao Barça. No momento, não pensamos nisso. Estamos construindo um novo time com o mix de jovens jogadores e atletas experientes e a simbiose está funcionando.

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Laporta também comentou sobre a necessidade de negociar a saída do camisa 10 na última janela de transferências, mas revelou sonhar com Messi no Camp Nou.

- Fizemos o que tínhamos que fazer dada a situação econômica. Não poderíamos colocar a instituição em maior risco. Mas gostaria que Messi viesse e inaugurasse o novo Camp Nou.

O atleta tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, mas há rumores sobre uma possível saída antecipada do craque. Na França, o camisa 30 não tem conseguido render o que jogava na Catalunha e tem sido criticado pela torcida.