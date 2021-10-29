Presidente do Barcelona apresenta técnico interino e comenta sobre Xavi: 'Vou manter a calma'

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

O dia foi agitado no Barcelona. Nesta sexta-feira, o presidente Joan Laporta apresentou o técnico interino Sergi Barjuan, que ficará no comando da equipe blaugrana após a demissão de Ronald Koeman. O principal assunto do dia, porém, foi outro: a possível contratação de Xavi Hernández.- Estamos trabalhando para contratar um treinador. Não direi as opções que temos. Não seria profissional. Não queremos prejudicar nada - disse Joan Laporta quando questionado se o ex-jogador e ídolo está perto de um acerto.

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Apesar de não confirmar o acordo, Xavi e Barcelona estão próximos concluírem a negociação. O treinador de 41 anos tem o desejo de comandar o clube onde conquistou 27 títulos na carreira, mas pode demorar mais uma semana para ser anunciado.

- Xavi está em um processo muito interessante como treinador. Tenho ótimas referências de pessoas que são muito próximas a ele e que o conhecem mais do que eu. Converso com ele com frequência. Dois meses atrás, quando Koeman teve uma margem de confiança, eu já estava conversando com Xavi. Eu sei o que ele pensa da equipe que temos e o que precisa ser feito - disse o presidente do Barça.

Questionado se Xavi já estaria no banco de reservas no duelo contra o Dínamo de Kiev, pela Champions League, na próxima terça-feira, Joan Laporta desconversou. O dirigente priorizou o jogo deste sábado, contra o Alavés, e disse que Sergi Barjuan, a princípio, segue no comando da equipe catalã.

- O jogo mais importante que temos é o Alavés. Este jogo em casa é muito importante para nós. Acho que ainda estamos fisgados na La Liga e se não tivéssemos falhado estaríamos em uma posição melhor. A La Liga está aberta e vamos lutar. Na Champions League, queremos continuar vivos e na terça-feira temos um jogo muito importante em Kiev. Em princípio, Sergi continua.

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SERGI BARJUAN COMANDA TREINOEnquanto o Barcelona espera por Xavi Hernández, o interino Sergi Barjuan foi a campo pela segunda vez no centro de treinamentos Joan Gamper. Na última quinta-feira, o treinador já havia conhecido os atletas e comandado a primeira atividade.