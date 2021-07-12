Presidente do Barcelona afirma que renovação de Messi 'está próxima' e diz que se emocionou com título argentino

Com o fim da Eurocopa e da Copa América, o principal assunto no noticiário europeu passa a ser a situação de Lionel Messi. Sem contrato com o Barcelona desde o início do mês, o argentino está livre para assinar com qualquer clube. A equipe catalã, entretanto, segue confiante na renovação.
+ Veja a classificação final da EurocopaNesta segunda-feira (12), o presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que a renovação "está progredindo bem", de acordo com o jornal "Marca". No mês passado, o próprio dirigente afirmou que o atleta "desejava seguir" no Camp Nou e confiava na permanência do astro.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", Messi e Barcelona devem acertar uma renovação por mais duas temporadas. Em meio a incerteza, o Paris Saint-Germain observa a novela à distância e monitora a situação.
Joan Laporta também falou sobre a conquista da Argentina na Copa América sobre o Brasil, no último sábado, em pleno Maracanã, e afirmou que se emocionou pelo título de Messi. Foi a primeira vez que o atleta ergueu um troféu por sua seleção na carreira como profissional.