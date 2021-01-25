Presidente do Bahia fala sobre 'apatia' e 'vergonha' após derrota

Crédito: Felipe Oliveira/E.C. Bahia

Quando a crise chega a um clube, grande parte dos torcedores culpam os dirigentes pela péssima administração e por se esconderem nos momentos mais complicados. No Bahia, a história foi diferente. Após o revés contra o Sport, o presidente Guilherme Bellintani chamou a responsabilidade e cobrou o elenco.

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Consciente da baixa produtividade dentro das quatro linhas, o dirigente falou sobre apatia e vergonha para a atuação do seu grupo de atletas.

‘O que aconteceu hoje aqui em Recife foi uma vergonha, um sentimento nosso que é de pura decepção. Sabemos das dificuldades tivemos a partir dos erros que cometemos na montagem do elenco, mas estou muito longe de achar que o que vimos no segundo tempo foi a deficiência técnica do time. O que a gente viu foi um adversário que lutou muito mais tendo jogado quinta-feira de noite em São Paulo, viajado na sexta-feira, e mostrado realmente no segundo tempo como um time deve fazer se quer sair da zona de rebaixamento. Nosso adversário mostrou isso. Nós não fomos capazes de mostrar’.

‘Mais uma vez, o nosso time se olha e vê um time absolutamente apático. Que é o que o torcedor também analisa. Eu não estou falando aqui de deficiência técnica e de erros na montagem do elenco, isso eu já falei demais. Estou falando, basicamente, como torcedor, e como torcedor olho e vejo, como torcedor interpreta um time que precisa sair da posição difícil que está, e faz um segundo tempo sem brio, sem vontade, sem alma. Parecendo que está jogando uma partida qualquer. E era uma das partidas mais importantes do ano’.

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