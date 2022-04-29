Presidente da Católica diz que banirá torcedor após gesto racista à torcida do Flamengo: 'Não há espaço'

O presidente da Universidad Católica, Juan Tagle, se pronunciou logo depois de o clube pedir ajuda, através das redes sociais, para identificar torcedores que foram flagrados cometendo atos de vandalismo, com pedras e sinalizadores atirados, e racismo em direção à torcida do Flamengo, durante jogo pela Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O Flamengo venceu o jogo por 3 a 2.Especificamente sobre o ato de racismo, em que um torcedor fez gestos de um macaco em direção à torcida do Flamengo, o presidente da Católica escreveu o seguinte: