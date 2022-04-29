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Presidente da Católica diz que banirá torcedor após gesto racista à torcida do Flamengo: 'Não há espaço'

Durante duelo pela Libertadores, um torcedor da Universidad Católica chegou a imitar um macaco em direção à torcida rubro-negra
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Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 10:54
O presidente da Universidad Católica, Juan Tagle, se pronunciou logo depois de o clube pedir ajuda, através das redes sociais, para identificar torcedores que foram flagrados cometendo atos de vandalismo, com pedras e sinalizadores atirados, e racismo em direção à torcida do Flamengo, durante jogo pela Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O Flamengo venceu o jogo por 3 a 2.Especificamente sobre o ato de racismo, em que um torcedor fez gestos de um macaco em direção à torcida do Flamengo, o presidente da Católica escreveu o seguinte:
- Que seja identificado para aplicarmos proibição de admissão no clube. Não há espaço na Católica para isto - postou Juan Tagle. Nas redes sociais, o goleiro Hugo Souza mostrou revolta e também cobrou providências.
> Veja a tabela da Libertadores

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