Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente da Caixa provoca torcedor do Timão e 'ameaça' tomar a Arena

Pedro Guimarães, mandatário do banco estatal, fez a brincadeira durante uma reportagem em Bagé-RS, onde esteve para a inauguração de um conjunto habitacional popular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:43

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação/Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, durante o lançamento de um conjunto habitacional popular em Bagé, no Rio Grande do Sul, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi flagrado, após uma gravação, provocando um torcedor do Corinthians por conta da Arena de Itaquera, e "ameaçou" tirar o estádio do clube caso a dívida do financiamento não seja paga pelo Alvinegro.- Me deixa bonito hein, cara? Qual o teu time? É flamenguista, também? Corinthians? Vai ficar sem estádio, hein. Fica esperto aí, hein? Se não pagar, a gente tira, hein? Mengão vai jogar em São Paulo. Se pagar, ok. Se não pagar, não. Não tem mais aquela maluquice, não. Banco de todos os brasileiros. Fica esperto aí – disse Pedro, depois de conceder entrevista para a TV Brasil. Atualmente, há uma ação judicial movida pela Caixa cobrando uma dívida de pouco mais de R$ 536 milhões da Arena Itaquera S/A, fundo proprietário do estádio, que tem o Corinthians como sócio. O clube, que atrasou parcelas no ano passado, entende que a quantia é abusiva, já que não aceita pagar uma multa de cerca de R$ 50 milhões incluída nesse montante. Além disso, tem negociado com o banco o abatimento de parte deste valor e novos prazos.
Vale lembrar que o empréstimo inicial, feito em julho de 2012 e aprovado pelo BNDES, foi de R$ 400 milhões. O clube já arcou com R$ 175 milhões da dívida, mas sofre com juros e multas. Andrés Sanchez já prometeu em algumas entrevistas recentes que resolverá todas as pendências relacionadas a Arena Corinthians até o término de seu mandato como presidente, no fim deste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados