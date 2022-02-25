Presidente da Assembleia Geral do Vasco projeta votação da SAF convoca sócios a se regularizarem

O passo a passo específico para o Vasco confirmar a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a 777 Partners ainda será detalhado, mas algumas coisas já são públicas. Uma delas é a necessidade de ser realizada pelo menos uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). E o presidente da Assembleia Geral do Cruz-Maltino, Otto de Carvalho, projetou os próximos passos, convocando os sócios estatutários a regularizarem eventuais pendências. Assim, poderão participar da votação. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."Comunicado do Presidente da Assembleia Geral

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

Prezados sócios do Club de Regatas Vasco da Gama,

Foi divulgado oficialmente pelo Clube, e amplamente noticiado pela imprensa, que o CRVG e a 777 Partners firmaram um memorando de entendimentos prévios para eventual aquisição pela 777 Partners de participação de 70% da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (Vasco SAF), que poderá ser criada para aglutinar as atividades do Clube relacionadas ao futebol.

Além disso, anteriormente, a Diretoria Administrativa, já havia encaminhado ofícios aos Poderes do Clube no sentido de que há disposição para a proposição de criação da Vasco SAF.

Não bastasse, a Comissão Especial do Conselho Deliberativo está ultimando a proposta da Reforma do Estatuto Social do CRVG.

É de conhecimento amplo que tais assuntos são de alçada e competência da Assembleia Geral (AG) que, em última instância, deve decidir se aprova tais pleitos ou não. A seu livre juízo e convicção de cada um de nossos associados.

Neste contexto, é razoável pressupor que nos próximos meses seja necessária a realização de votações no âmbito da Assembleia Geral e tenho como compromisso de realizá-las de maneira segura e tranquila, criando todas as condições necessárias para possibilitar a participação de todos e cada um dos associados do CRVG, estejam onde estiverem.

Assim, o primeiro passo, fundamental, é que cada associado verifique sua situação junto à secretaria do CRVG, assegurando que estará apto a exercer seu direito fundamental de votar quando for chamado a fazer parte das importantes decisões que irão moldar o futuro do nosso Clube. Afinal, o que é o CRVG se não o conjunto de seus apaixonados associados?

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Em assim ocorrendo, caso seja verificada alguma divergência na sua situação que possa impedir o exercício do seu direito de voto, haverá tempo suficiente para regularizá-la.

Conto com todos vocês para que possamos atravessar de forma serena todas as etapas desse processo e vir a realizar uma assembleia forte e soberana que apontará os rumos para o futuro.

Por fim, importa salientar, que as condições para direito a voto em eventual AG são: (i) ser sócio há pelo menos 1 ano, a contar da data da efetiva convocação da AG; (ii) ter 18 (dezoito) anos completos; e (iii) estar quite com suas obrigações perante o CRVG.

Saúdo a todos e conto com sua colaboração nesse processo que é nosso, de cada um dos associados do CRVG.

Atenciosamente,

Otto Carvalho JúniorPresidente da Assembleia Geral"