Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Preparador de goleiros, ídolo Carlos Germano deixará o Vasco

Responsável pelos treinamentos dos jogadores profissionais da posição, ele será substituído por um novo contratado na comissão técnica de Marcelo Cabo...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 14:20
Crédito: Carlos Germano vive o encerramento de mais um ciclo vinculado ao Vasco (Marcelo Sadio
O Vasco deixará de ter um ídolo em seu dia a dia. Herói de um dos melhores períodos da história do futebol cruz-maltino, Carlos Germano não é mais o preparador de goleiros do time profissional. Esta informação foi publicada originalmente pelo canal no Youtube "Atenção, Vascaínos". O LANCE! apurou que Germano, na sequência, deixará o clube.Esta era a segunda passagem do ex-goleiro na função que ocupou durante um ano e, antes, entre 2009 e 2014. Nos períodos, conviveu com outros nomes históricos, como Fernando Prass, ajudou na formação de jovens, mas também ficou marcado por goleiros que falharam sequencialmente em 2013.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Carlos Germano também atuou noutras funções na formação de goleiros do Vasco nos últimos anos. Como jogador, ele foi revelado no Vasco e foi profissional do clube entre 1990 e 2000. Esteve na Copa do Mundo de 1998.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados