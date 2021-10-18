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Preparador de goleiros do Vasco ministra curso na CBF Academy e faz homenagem para Barbosa

Ivan Garcez treina os goleiros da equipe de juniores e participou do processo de capacitação dos treinadores promovido na Granja Comary...
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Publicado em 

18 out 2021 às 11:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Ivan Garcez é preparador de goleiros da equipe de juniores do Vasco (Divulgação
Preparador de goleiros da equipe Sub-20 do Vasco, Ivan Garcez ministrou, no último sábado, um curso na CBF Academy, realizado na Granja Comary, voltado para a capacitação de treinadores. A ideia principal do evento foi passar para os futuros treinadores como são feitas as etapas de preparação de goleiros, mostrando por outro olhar como o processo é realizado.- Durante muitos anos eu participei como palestrante de cursos de capacitação de treinadores de goleiros. Esse curso da CBF Academy tem um contexto um pouco diferente. Ele é direcionado para a capacitação de treinadores, que envolvem diferentes disciplinas e uma delas é a da preparação de goleiros. Ele proporciona ao treinador uma visão ampla do processo. Dentro desse contexto, o treinador de goleiros consegue passar com mais riqueza de detalhes como funciona a preparação de goleiros - explica Ivan.
O treinador de goleiros, que já passou pelas categorias de base de clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo, America (RJ), além da equipe principal do Cruzeiro-RS e da coordenação da preparação do Shandong Luneng (CHN) e do Santos, falou sobre como é realizada essa capacitação atualmente. Ivan também já passou por períodos de observação em clubes da Europa, como Roma (ITA), Porto (POR), Sporting (POR) e Braga (POR), e ressalta que o trabalho do preparador vem mudando com a evolução do futebol, condicionando este trabalho ao modelo de jogo de cada técnico, além de desenvolver as partes técnica e física.
- O futebol, hoje, exige dos profissionais uma busca incessante pela capacitação. Pelo conhecimento. O futebol exige muito dos profissionais. A própria preparação de goleiros no Brasil, que é uma referência no mundo, tem um cenário totalmente diferente de décadas atrás. Hoje, o treinador de goleiros não fica limitado somente à preparação da parte técnica e física. Hoje, você também condiciona o goleiro a desenvolver as exigências do modelo de jogo do treinador. O treinador de goleiros, hoje, não tem a função somente de condicionar a parte técnica e física, mas, também, de reforçar conceitos, permitindo a ele um melhor entendimento de jogo e melhor tomada de decisão e do modelo de jogo do técnico - conta, antes de exaltar o nível dos cursos ministrados pela CBF Academy.
Homenagem ao ídolo BarbosaO curso foi finalizado com uma bela homenagem para um camisa 1 ídolo do Vasco e da Seleção Brasileira. Em 2020, Ivan Garcez foi o orientador do Documento Metodológico de Excelência em Formação de Goleiros no Gigante da Colina. O documento foi batizado com o nome do goleiro do Expresso da Vitória, que também batiza o Centro de Treinamento da equipe profissional. Neste ano, Barbosa também ganhou uma pintura em um dos muros de São Januário.

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