Preocupação na Vila: Jobson sofre entorse no joelho durante treino

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira já pensando no duelo contra o Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Cuca perdeu uma peça importante do time. O volante Jobson sofreu um entorse no joelho direito durante o treino e será submetido a exame de ressonância."Hoje, estou muito triste, além de perder o Alison por 10 dias (por Covid), perdemos o Jobson agora, que deve ser coisa séria. Você perde uma peça importância, tanto para início de jogo, como para uma suplência", comentou o técnico Cuca em entrevista à Rádio Nova FM, no programa De olho no Peixe.Além de Jobson e Alison, o treinador ainda não deve contar com o zagueiro Luan Peres para o confronto, pois o jogador ainda se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo. Por outro lado, para o duelo no Nordeste, Cuca deve ter os retornos de Lucas Veríssimo (virose), João Paulo (suspenso), John (Covid) e Wagner Leonardo (Covid).Santos e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os cearenses estão com 32, na 16ª posição.