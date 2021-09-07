Prefeitura libera parcialmente público para jogos do Flamengo a partir do dia 15 de setembro

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O Flamengo está próximo de voltar a atuar ao lado da torcida no Maracanã. Por meio de uma nota técnica da Secretária de Saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu liberar parcialmente a presença de público nos jogos do Rubro-Negro a partir de 15 de setembro, data da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.

Três jogos do Flamengo servirão como eventos-teste na cidade do Rio de Janeiro , com a liberação de 35% a 50% da capacidade total Maracanã. A informação foi inicialmente publicada pelo site "ge". Confira as datas abaixo!15 de setembro - Copa do BrasilFlamengo x Grêmio - Liberação de 24.783 lugares (cerca de 35% do estádio)

19 de setembro - Brasileirão Flamengo x Grêmio - Liberação de 28.324 lugares (cerca de 40% do estádio)

22 de setembro - LibertadoresFlamengo x Barcelona (EQU) - Liberação de 35.045 lugares (cerca de 50%)Assim como ocorreu nos jogos do Flamengo com torcida no Mané Garrincha, pela Libertadores, serão exigidas diversas medidas de segurança, como distanciamento 1m em planos de assentos e todos assentos disponíveis para o público e áreas de circulação comum com adoção de protocolos adicionais, medidas físicas e arranjos zonais para evitar a mistura de grupos de torcedores.A compra de ingresso será condicionada a envio de suas informações pessoais e aceite dos termos e condições para a retirada dos ingressos. Cada ingresso virá acompanhado de uma pulseira de acesso. Ambos são de caráter pessoal e intransferível.