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Prefeitura do Rio projeta 50% de público a partir de setembro apenas para torcedores vacinados

Plano é que os clubes possam receber 100% do público já em outubro; projeto faz parte do plano do fim das restrições da pandemia da Covid-19...
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Publicado em 

29 jul 2021 às 16:17

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:17

Crédito: Reprodução / Twitter: Maracanã
A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou, nesta quinta-feira, que os estádios da cidade poderão voltar a receber público a partir do dia 2 de setembro. No primeiro momento, apenas 50% da capacidade será liberada para torcedores vacinados contra a Covid-19 com as duas doses ou a dose única. Em outubro, a expectativa é de 100% liberado nas mesmas condições.
Além da vacinação completa, o torcedor deverá usar máscara e álcool em gel. De acordo com o plano do fim das restrições no Rio, a previsão é que em 15 de novembro a população tenha a máscara obrigatória apenas em transporte público e estabelecimentos de saúde e livre circulação sem necessidade de distanciamento.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
A checagem da vacinação será feita por fiscais da vigilância sanitária através do aplicativo ConecSus do Ministério da Saúde. Vale lembrar que para a entrada nas finais da Libertadores e da Copa América, únicas situações em que o Maracanã recebeu público desde março de 2020, foi necessário apenas o teste PCR negativo. Na primeira etapa, com 50% do público, a reabertura depende de 77% dos cariocas já terem recebido a primeira dose da vacina contra a Covid e 45%, a segunda dose.
- Se houver necessidade, se o secretário de Saúde chegar para mim um dia e falar que não dá porque aumentou ou chegou uma nova variante, imediatamente a gente interrompe qualquer processo de abertura e pode impor novas medidas restritivas (...) Tudo indica, nesse momento, os dados, internações, óbitos, que a gente vive um momento melhor. Não é um momento ideal ainda, por isso as restrições continuam e a abertura é gradual - afirmou o prefeito Eduardo Paes.Confira abaixo como será a reabertura:
2/09
- Liberação de eventos em ambientes abertos. Requisitos: Máscara e álcool em gel
- Permissão de público com esquema vacinal completo em estádios (50% da capacidade). Requisitos: Vacina completa, máscara e álcool em gel.
- Permissão de público com esquema vacinal completo em danceterias, boates, casas de show e festas em locais fechados (50% da capacidade). Requisitos: vacina completa, máscara e álcool em gel.
17/10
- Permissão de público com esquema vacinal completo em estádios (100% da capacidade). Requisitos: vacina completa, máscara e álcool em gel.
- Permissão de público com esquema vacinal completo em danceterias, boates, casas de show e festas em locais fechados (100% da capacidade). Requisitos: vacina completa, máscara e álcool em gel.
15/11
- Uso de máscara obrigatório apenas em transporte público e estabelecimentos de saúde.
- Livre circulação, sem restrição e capacidade de distanciamento.

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