Prefeitura do Rio libera público com 50% da capacidade do estádio em jogos na cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, nesta sexta-feira, em Diário Oficial, um decreto que autoriza a presença de torcedores nos estádios na cidade a partir da próxima terça-feira (21). A lotação permitida será de até 50% da capacidade dos locais que receberem os eventos. Desta forma, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco poderão ter público em seus jogos.- Fica autorizada a realização de competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios, com esquema vacinal completo de todos os presentes, respeitada a lotação de 50% da capacidade do ambiente - diz trecho da publicação. Entende-se por "esquema vacinal completo", como diz o decreto, idosos acima de 60 anos que já tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, após 14 dias da aplicação, e pessoas entre 15 e 59 anos, de acordo com o calendário de vacinação (primeira dose, segunda dose ou dose única), e também após duas semanas desde que tenha se vacinado.
+ Veja a tabela da Série A e da Série B
Também nesta sexta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, elogiou a operação do Flamengo na partida contra o Grêmio, no Maracanã, que teve e presença de mais de 6 mil torcedores.
- Eu tive garantias pessoais do presidente Landim (presidente do Flamengo) de que isso seria tratado como prioridade máxima e com muita organização pelo Clube de Regatas do Flamengo, foi isso que a gente viu. Total respeito e diálogo com a Secretaria de Saúde, a busca permanente de atender todas as exigências, que não são simples - disse o prefeito.
Na sequência, Eduardo Paes, vascaíno declarado, brincou sobre a tentativa do Vasco em ter público em São Januário, no domingo, no duelo contra o Cruzeiro. De acordo com Daniel Soranz, secretário de Saúde do Rio, o jogo está autorizado a ocorrer com torcedores.