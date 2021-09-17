Prefeitura do Rio libera público com 50% da capacidade do estádio em jogos na cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, nesta sexta-feira, em Diário Oficial, um decreto que autoriza a presença de torcedores nos estádios na cidade a partir da próxima terça-feira (21). A lotação permitida será de até 50% da capacidade dos locais que receberem os eventos. Desta forma, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco poderão ter público em seus jogos.- Fica autorizada a realização de competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios, com esquema vacinal completo de todos os presentes, respeitada a lotação de 50% da capacidade do ambiente - diz trecho da publicação. Entende-se por "esquema vacinal completo", como diz o decreto, idosos acima de 60 anos que já tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, após 14 dias da aplicação, e pessoas entre 15 e 59 anos, de acordo com o calendário de vacinação (primeira dose, segunda dose ou dose única), e também após duas semanas desde que tenha se vacinado.