Prefeitura de Cuiabá libera 80% do público para Atlético-MG x Flamengo, na Supercopa do Brasil

A Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal, terá 80% da capacidade do público autorizada, cerca de 35 mil lugares. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou a decisão, que será devidamente publicada na edição desta terçada Gazeta Municipal, flexibilizando o decreto 8.946/2022, que determinava o funcionamento de ginásios e estádios a 30% da capacidade.- A decisão de ampliar a limitação foi adotada após reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus realizada na manhã desta segunda diz a nota.Conforme a publicação da Prefeitura, ainda fica estipulado que para acessar e permanecer nos eventos será necessário apresentar cartão comprovante de imunização contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. Além disso, deverão ser observadas rigorosamente as medidas de biossegurança no local.