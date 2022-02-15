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Prefeitura de Cuiabá libera 80% do público para Atlético-MG x Flamengo, na Supercopa do Brasil

Decisão da Prefeitura publicará alteração em decreto que autorizará 80% da capacidade de público em jogos em Cuiabá, contemplando a Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 21:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 21:34
A Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal, terá 80% da capacidade do público autorizada, cerca de 35 mil lugares. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou a decisão, que será devidamente publicada na edição desta terçada Gazeta Municipal, flexibilizando o decreto 8.946/2022, que determinava o funcionamento de ginásios e estádios a 30% da capacidade.- A decisão de ampliar a limitação foi adotada após reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus realizada na manhã desta segunda diz a nota.Conforme a publicação da Prefeitura, ainda fica estipulado que para acessar e permanecer nos eventos será necessário apresentar cartão comprovante de imunização contra a covid-19 com a segunda dose ou dose única. Além disso, deverão ser observadas rigorosamente as medidas de biossegurança no local.
A menos de uma semana para o jogo, a CBF e os clubes agora se mobilizam para disponibilizar os ingressos para as torcidas de Atlético-MG e Flamengo.A escolha por Cuiabá como sede da Supercopa do Brasil, em 2022, foi devido à flexibilização da capacidade do público nos estádios, uma vez que Brasília, palco das últimas duas edições do torneio, está com restrições e não haveria público no Mané Garrincha. A decisão da CBF, contudo, desagradou a direção atleticana, que enviou nota a entidade e informou que não chegará à cidade com três dias e antecedência, conforme previsto no regulamento geral.
Crédito: ArenaPantanalreceberáaSupercopadoBrasilentreAtlético-MGeFlamengo(Foto:Divulgação

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