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'Precisamos trabalhar bastante, pois a Série B é bem forte', diz Douglas Borges após decepção do Botafogo

Goleiro expõe sua frustração com a derrota por 1 a 0 para o Fluminense e saída da briga pelas semifinais do Estadual e exige mais empenho de todos...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 14:35
Crédito: 'Estamos muito chateados com todos esses resultados ruins', diz goleiro (Vitor Silva/Botafogo
O goleiro Douglas Borges alertou para a necessidade do Botafogo comprovar poder de reação na temporada. Na saída do gramado após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, que culminou na eliminação da equipe da briga pelas semifinais do Carioca, ele alertou para a necessidade do Alvinegro se impor de olho na Série B.
- A gente precisa melhorar bastante, sabe que a Série B é um campeonato muito forte. Temos que melhorar bastante para chegar fortes daqui a um mês - afirmou, ao PPV do Carioca.
Douglas ainda apontou como o elenco está decepcionado com o mau momento no Estadual e a saída precoce da Copa do Brasil.
- Estamos muito chateados com todos esses resultados ruins. Temos que trabalhar muito porque só assim vamos sair dessa situação

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