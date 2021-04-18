'Precisamos trabalhar bastante, pois a Série B é bem forte', diz Douglas Borges após decepção do Botafogo

Crédito: 'Estamos muito chateados com todos esses resultados ruins', diz goleiro (Vitor Silva/Botafogo

O goleiro Douglas Borges alertou para a necessidade do Botafogo comprovar poder de reação na temporada. Na saída do gramado após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, que culminou na eliminação da equipe da briga pelas semifinais do Carioca, ele alertou para a necessidade do Alvinegro se impor de olho na Série B.

- A gente precisa melhorar bastante, sabe que a Série B é um campeonato muito forte. Temos que melhorar bastante para chegar fortes daqui a um mês - afirmou, ao PPV do Carioca.

Douglas ainda apontou como o elenco está decepcionado com o mau momento no Estadual e a saída precoce da Copa do Brasil.