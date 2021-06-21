Prazo para o Flamengo receber a última parcela da venda de Reinier, ao Real Madrid, se aproxima

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A transferência de direitos federativos é uma das principais receitas do Flamengo, que tem, no próximo mês, o prazo final para receber a última parcela referente à venda de Reinier ao Real Madrid, de janeiro de 2020. O clube espanhol tem até o dia 10 de julho para quitar 6,666 milhões de euros, cerca de R$ 44,59 milhões.

O valor total da transferência de Reinier é de 30 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões na época, o que tornou a venda uma das maiores do Flamengo.

O valor, publicado nos demonstrativos financeiros do clube da Gávea, já constava no planejamento financeiro e orçamentário do Flamengo para 2021. Com a proibição do público nos estádios desde o ano passado e a queda nos números do programa de sócio-torcedor, o clube sofreu grande impacto com a pandemia do novo coronavírus, com uma perda próxima de R$ 110 milhões.