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Praça de General Severiano passa a se chamar 'Largo Beth Carvalho'

Em homenagem à rainha do samba, Marcello Crivella e Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, oficializaram mudança do nome na praça em frente à sede do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 19:03

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:03

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Tradicional ponto onde a torcida comemora os títulos do Botafogo, a praça em que está situada a estátua do "Manequinho", na sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, passa a se chamar formalmente de "Largo Beth Carvalho", considerada a madrinha dos botafoguenses. A mudança foi autorizada na tarde desta quarta-feira por Marcello Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
O prefeito realizou a entrega solene do decreto a Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo. Esta quarta-feira, inclusive, marca o aniversário de 116 anos da fundação do futebol no clube de General Severiano.
- É uma grande satisfação para o Botafogo, no dia do seu aniversário, ter a confirmação de que um local tão cheio de simbolismos para o clube vai homenagear uma figura ímpar de nossa história. Agradeço ao prefeito Marcelo Crivella por atender esse pedido e eternizar a nossa madrinha - destacou o Nelson Mufarrej.
O Largo Beth Carvalho está localizado em frente à sede de General Severiano, localizada na Rua Venceslau Brás, 72, no bairro de Botafogo.
- Comemoramos o nome da Beth Carvalho, nesta praça, também conhecida como a praça do Manequinho, onde a nossa torcida vibra nos momentos supremos, de grandes comemorações e vitórias. Precisamos lembrar esse refrão dela: "Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima". É a história do meu clube, que nunca fugiu da luta, mesmo em momentos difíceis - afirmou Crivella.

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