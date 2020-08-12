Praça de General Severiano passa a se chamar 'Largo Beth Carvalho'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Tradicional ponto onde a torcida comemora os títulos do Botafogo, a praça em que está situada a estátua do "Manequinho", na sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, passa a se chamar formalmente de "Largo Beth Carvalho", considerada a madrinha dos botafoguenses. A mudança foi autorizada na tarde desta quarta-feira por Marcello Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

O prefeito realizou a entrega solene do decreto a Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo. Esta quarta-feira, inclusive, marca o aniversário de 116 anos da fundação do futebol no clube de General Severiano.

- É uma grande satisfação para o Botafogo, no dia do seu aniversário, ter a confirmação de que um local tão cheio de simbolismos para o clube vai homenagear uma figura ímpar de nossa história. Agradeço ao prefeito Marcelo Crivella por atender esse pedido e eternizar a nossa madrinha - destacou o Nelson Mufarrej.

O Largo Beth Carvalho está localizado em frente à sede de General Severiano, localizada na Rua Venceslau Brás, 72, no bairro de Botafogo.