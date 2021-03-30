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Pouco tempo disponível e muitas questões para resolver: veja os cinco desafios de Chamusca no Botafogo

LANCE! mostra principais pontos para o Alvinegro resolver no início da temporada 2021
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Publicado em 30 de Março de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 06:30
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Escolhido para comandar a reconstrução do Botafogo em 2021, Marcelo Chamusca começa a dar uma identidade à equipe, mas ainda enfrenta dificuldades para tornar o time mais consistente. Após um início de temporada irregular e pouco tempo de treinamento, o treinador tem uma série de desafios pela frente para tentar desenvolver o futebol do Alvinegro, tendo o retorno à Série A como grande objetivo no fim do ano.
+ Botafogo precisa arrecadar R$ 70 milhões para fechar o ano; empréstimo não está descartadoAté o momento foram sete jogos de Chamusca no comando do Botafogo, com um aproveitamento de 57% de aproveitamento. Foram três vitórias, três empates e uma derrota. Na última partida, no domingo, o Alvinegro perdia para o Nova Iguaçu até os 45 do segundo tempo, mas conseguiu a virada nos acréscimos com gols de Ênio e Marco Antônio.
Nos sete jogos, Chamusca alternou o Botafogo entre 4-3-3 e 4-2-3-1 e trocou peças em todos os setores do time. Apenas três jogadores disputaram todas as partidas: Marcelo Benevenuto, Warley e Babi. Outros nomes como Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Paulo Victor e Matheus Frizzo parecem também ter conquistado a confiança do treinador.
As principais interrogações no momento estão do meio para frente. Marco Antônio estreou bem e deve receber oportunidade como titular. Ricardinho ainda terá chance de jogar pela primeira vez. Cabe a Chamusca encontrar o time ideal para dar sequência e melhorar o entrosamento entre os jogadores.
Mesmo em construção, a equipe consegue criar contra adversários de menor porte, mas encontra dificuldades em transformar as chances em gol. O Botafogo tem apenas o sétimo melhor ataque do Carioca. Diante desse cenário, a goleada de 5 a 0 sobre o Moto Club torna-se referência para a sequência na temporada.
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Nas sete partidas na temporada, a equipe sofreu apenas quatro gols e tem a terceira melhor defesa do Campeonato Carioca. No entanto, erros bobos continuam acontecendo e podem acabar dificultando os jogos. O erro de Benevenuto contra o Flamengo e a falha coletiva contra o Vasco foram determinantes para os tropeços, por exemplo.
Outras falhas aconteceram nas últimas partidas, mas acabaram não ocasionando em gols para os adversários. Parar com essa tendência, ou ao menos, diminuí-la será vital para a equipe não sofrer como sofreu em 2020.
Agora, a missão de Chamusca é aproveitar a confiança conquistada por esse triunfo para manter o espírito de luta e consolidá-lo como postura da equipe no restante da temporada. Em um período de reconstrução e de dificuldades, o Botafogo deve se caracterizar por essa entrega até o fim, seja no Carioca, na Copa do Brasil ou na Série B.
Nos dois primeiros clássicos da temporada 2021, nenhuma vitória: empate em 1 a 1 contra o Vasco e derrota de 2 a 0 para o Flamengo. A próxima chance de garantir a primeira vitória sobre os rivais locais será na penúltima rodada da Taça Guanabara, diante do Fluminense.

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